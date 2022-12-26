Son dakika: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza teklifini duyurdular! Taraftarları sevinçten çıldırtacak isim: Edin Dzeko!

Son dakika haberleri: Galatasaray, 15. haftada İstanbulspor'u konuk etmiş ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - kırmızılılarda galibiyet sonrası büyük sevinç yaşanırken, yönetimin transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan Okan Buruk'un hücum hattına bir takviye istediği ifade edildi.

ÇALHANOĞLU'NUN TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray'ın, İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen ve Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olan Edin Dzeko için teklifte bulunduğu belirtildi.

TEKLİF: 5 MİLYON EURO

Sarı - kırmızılıların, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı aktarıldı.

INTER'İN SÖZLEŞME PLANI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcünün kontratını uzatmak istiyor. Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Öte yandan sarı-kırmızılıların da Dzeko'ya Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın, Dzeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı yazıldı.

Bu sezon Inter formasıyla 21 resmi maça çıkan Dzeko, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

