Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera'nın basın toplantısını bastılar! Salondan kovuldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgisini kazanan, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da iki kez yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını atmış ve Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana kulübünün başına geçmişti.

BASIN TOPLANTISINI BASTILAR

Olimpija Ljubljana'nın eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren fanatik taraftarlar, Albert Riera'nın basın toplantısını bastı.

RIERA'YI KOVDULAR

Ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip İspanyol çalıştırıcının ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda holiganlar, Riera'nın gitmesini istedi ve çiçeği burnunda hoca, masadan kalkarak odayı terk etti.

İLK TAKIMI OLACAK

Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.



