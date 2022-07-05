SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera'nın basın toplantısını bastılar! Salondan kovuldu...

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera'nın basın toplantısını bastılar! Salondan kovuldu...

05.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a 3 Eylül 2011 yılında transfer olan Albert Riera, 29 Ocak 2014'te Udinese'nin yolunu tutmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra sarı - kırmızılı takımda iki kez antrenörlük yapan Riera, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Olimpija Ljubljana'nın başına teknik direktör olarak geçmişti. İspanyol antrenörün basın toplantısında ise büyük bir olay yaşandı. Taraftarlar salonu bastı ve Riera'yı kovdu.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgisini kazanan, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da iki kez yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını atmış ve Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana kulübünün başına geçmişti.

BASIN TOPLANTISINI BASTILAR

Screenshot_7

Olimpija Ljubljana'nın eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren fanatik taraftarlar, Albert Riera'nın basın toplantısını bastı.

RIERA'YI KOVDULAR

Screenshot_8

Ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip İspanyol çalıştırıcının ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda holiganlar, Riera'nın gitmesini istedi ve çiçeği burnunda hoca, masadan kalkarak odayı terk etti.

Screenshot_9

İLK TAKIMI OLACAK

rieraaaa

Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray transferde büyük oynuyor!Galatasaray transferde büyük oynuyor!
İşte Marcao'nun sözleşme detayları!İşte Marcao'nun sözleşme detayları!
Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımıGece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
albert riera galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Ümraniyespor'un 'Rambo' paylaşımı olay yarattı!

Ümraniyespor'un 'Rambo' paylaşımı olay yarattı!

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Acun Ilıcalı, onu da alıyor! İmza açıklanacak...

Acun Ilıcalı, onu da alıyor! İmza açıklanacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.