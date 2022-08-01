SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao, basın toplantısın gözyaşlarını tutamadı! İşte nedeni...

Son dakika: Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao, basın toplantısın gözyaşlarını tutamadı! İşte nedeni...

01.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken bazı isimlerle vedalaşırken, bu isimlerden olan ve İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı savunmacı Marcao yeni takımı ile çıktığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya katılan isimlerin yanında ayrılıklar da yaşanıyor. Babel, Diagne, Mostafa Mohamed gibi isimlerin yanı sıra Marcao ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya satarken bu ayrılık oldukça konuşulmuştu.

TOPLANTIDA DUYGUSAL ANLAR!

öööö

Yeni takımı ile basınının karşısına geçen Marcao, gerçekleştirilen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşadı.

"İDOLÜN KİMDİR?"

lklklşlş

Gazetecinin kendisine yönelttiği 'İdolün kim?' sorusu üzerine gözyaşlarını tutamayan tecrübeli savunmacı, vefat eden ağabeyinin adını söyledi.

2017'DE HAYATINI KAYBETTİ!

kkk

Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.

"EVİMDE GİBİYİM..."

ooooooo

Öte yandan yeni takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Marcao "Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri beni çok iyi karşıladılar. Kendimi burada evimde gibi hissettim" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftar şaşkın! Bir imza daha...Taraftar şaşkın! Bir imza daha...
Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!
Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem olduJorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Marcao ağlama galatasaray sevilla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

Kurnazlığın böylesi! Bu video 1 günde 7 milyondan fazla izlendi

Kurnazlığın böylesi! Bu video 1 günde 7 milyondan fazla izlendi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.