Son dakika: Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao, basın toplantısın gözyaşlarını tutamadı! İşte nedeni...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya katılan isimlerin yanında ayrılıklar da yaşanıyor. Babel, Diagne, Mostafa Mohamed gibi isimlerin yanı sıra Marcao ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya satarken bu ayrılık oldukça konuşulmuştu.

TOPLANTIDA DUYGUSAL ANLAR!

Yeni takımı ile basınının karşısına geçen Marcao, gerçekleştirilen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşadı.

"İDOLÜN KİMDİR?"

Gazetecinin kendisine yönelttiği 'İdolün kim?' sorusu üzerine gözyaşlarını tutamayan tecrübeli savunmacı, vefat eden ağabeyinin adını söyledi.

2017'DE HAYATINI KAYBETTİ!

Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.

"EVİMDE GİBİYİM..."

Öte yandan yeni takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Marcao "Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri beni çok iyi karşıladılar. Kendimi burada evimde gibi hissettim" ifadelerini kullandı.



