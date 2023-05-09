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Son dakika: Galatasaray'ın gündemindeydi! 2026 yılına kadar imzayı attı! 400 milyon euro...

09.05.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve en yakın rakipleriyle puan farkını 5'e yükselten Galatasaray, gelecek sezon kaleci transferi yapmayı planlıyordu. Sarı - kırmızılıların gündemine eski kalecisi Inaki Pena ve Dominik Livakovic gelmişti. Galatasaray'ın imza attırmayı planladığı Inaki Pena'dan ise kötü haber geldi. Barcelona, genç kalecinin sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın gündemindeydi! 2026 yılına kadar imzayı attı! 400 milyon euro...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek en yakın rakipleriyle puan farkını 5'e yükseltmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Şampiyonluk yolunda oldukça avantajlı bir konumda bulunan sarı - kırmızılılar, gelecek sezon için de planlamalarına başlamıştı.

INAKİ PENA GÜNDEMDEYDİ

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Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Inaki Pena gelmişti.

Geçtiğimiz sezon sarı - kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen İspanyol file bekçisi için Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

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La Liga devi, 24 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

400 MİLYON EURO

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Barcelona, Inaki Pena'nın serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olduğunu duyurdu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 3 resmi maça çıkan Pena, kalesinde 5 gol gördü ve 1 maçta kalesine duvar ördü.

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