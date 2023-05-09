Son dakika: Galatasaray'ın gündemindeydi! 2026 yılına kadar imzayı attı! 400 milyon euro...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek en yakın rakipleriyle puan farkını 5'e yükseltmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Şampiyonluk yolunda oldukça avantajlı bir konumda bulunan sarı - kırmızılılar, gelecek sezon için de planlamalarına başlamıştı.

INAKİ PENA GÜNDEMDEYDİ

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Inaki Pena gelmişti.

Geçtiğimiz sezon sarı - kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen İspanyol file bekçisi için Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

La Liga devi, 24 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

400 MİLYON EURO

Barcelona, Inaki Pena'nın serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olduğunu duyurdu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 3 resmi maça çıkan Pena, kalesinde 5 gol gördü ve 1 maçta kalesine duvar ördü.

