Son dakika: Galatasaray'ın istediği Joao Pedro'yu Fenerbahçe İstanbul'a getiriyor! Transferde anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev maçını beklerken bir yandan da gözünü transfere çevirmiş durumda. Şu ana kadar kadrosuna 6 futbolcuyu katan sarı - lacivertliler, Galatasaray ile Joao Pedro transferi için yarışa girmişti.

Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda hücum hattına takviye için harekete geçmişti.

TRANSFER BİTİYOR

Sarı - lacivertliler, Galatasaray'ın da anlaşma aşamasına geldiği ancak şartların uyuşmaması nedeniyle askıya aldığı Joao Pedro transferinde sona yaklaştı.

TARAFTAR HEYECANLANDI

İtalyan basını, transfer ateşini yaktı ve Fenerbahçeli taraftarları heyecenlandırdı.

BONSERVİSİ

Haberde; Fenerbahçe'nin Cagliari ile anlaştığı ve transfer için 6.5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Sarı - lacivertli kulübün oyuncuyla da anlaşma sağladığı belirtilen haberin devamında Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

MENAJERİ 16 TEMMUZ'DA, KENDİSİ HAFTAYA GELİYOR

Öte yandan Pedro'nun menajerinin 16 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'a geleceği duyuruldu. Fenerbahçe ile İtalyan golcünün menajerinin son detayları görüşeceği ve Joao Pedro'nun da gelecek hafta İstanbul'da olacağı ifade edildi.

8 YILDIR İTALYA’DA

Oyun kurucu olarak görev yapan Joao Pedro, 1 Eylül 2014 tarihinde Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Cagliari’ye 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Cagliari ile 270 resmi maça çıkan Joao Pedro, 86 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Joao Pedro, İtalya Milli Takımı formasını 24 Mart 2022’de Kuzey Makedonya’ya karşı oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında 1 dakika giydi. İtalya’nın Türkiye ile 29 Mart 2022’de oynadığı hazırlık maçının da kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.



