Son dakika: Galatasaray'ın Tete transferinde pürüz çıktı! 'Anlaşma tamam' derken...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefleyen ve gözünü transfere çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna önemli isimleri katan ve takviyelerine devam eden sarı - kırmızılılar, Tete transferi için gaza basmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKTİ

Brezilyalı hücum oyuncusuyla anlaşmaya vardığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldız ismi sağlık kontrolünden geçireceği iddia edilmişti. Resmi imzaların atılmasının beklendiği Tete ve temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi.

LONDRA'YA GİDİYORLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncu ve temsilcisi, Londra'ya gitmek için çarşamba sabahına uçak bileti aldı.

TEMSİLCİSİNİN TALEPLERİ...

Öte yandan bir başka iddiaya göre oyuncusunun temsilcisinin yüksek talepleri nedeniyle transfer askıya alındı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leicester'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ileri sürülmüştü.

