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Son dakika: Galatasaray'ın Tete transferinde pürüz çıktı! 'Anlaşma tamam' derken...

08.08.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarak taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'a gelen ve sarı - kırmızılı kulüple anlaşma aşamasına gelen Tete'nin resmi imza atması bekleniyordu. Sağlık kontrollerinden geçeceği öne sürülen futbolcu ve temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın Tete transferinde pürüz çıktı! 'Anlaşma tamam' derken...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefleyen ve gözünü transfere çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna önemli isimleri katan ve takviyelerine devam eden sarı - kırmızılılar, Tete transferi için gaza basmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKTİ

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Brezilyalı hücum oyuncusuyla anlaşmaya vardığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldız ismi sağlık kontrolünden geçireceği iddia edilmişti. Resmi imzaların atılmasının beklendiği Tete ve temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi.

LONDRA'YA GİDİYORLAR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncu ve temsilcisi, Londra'ya gitmek için çarşamba sabahına uçak bileti aldı.

TEMSİLCİSİNİN TALEPLERİ...

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Öte yandan bir başka iddiaya göre oyuncusunun temsilcisinin yüksek talepleri nedeniyle transfer askıya alındı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leicester'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ileri sürülmüştü.

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