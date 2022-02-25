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SON DAKİKA: Galatasaray'a Barcelona şoku! Lionel Messi varken hiç gelmemişlerdi tesadüfün böylesi...

25.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Galatasaray'a kura sürprizi! Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Bu sezon Marsilya, L. Moskova ve Lazio'nun olduğu gruptan mağlubiyet almadan lider çıkan Galatasaray, kadrosunda De Jong, Traore, Aubameyang gibi yıldızlar olan Barcelona ile eşleşti.

SON DAKİKA: Galatasaray'a Barcelona şoku! Lionel Messi varken hiç gelmemişlerdi tesadüfün böylesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe'nin de Slavia Prag'a elenmesiyle bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek ülke olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, dünya devi Barcelona ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Barcelona, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Lionel Messi döneminde hiç İstanbul'a gelmeyen Barcelona böylelikle uzun seneler sonra ilk kez İstanbul'a gelecek...

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Lionel Messi, Eto'o, Henry, Xavi, İniesta gibi yıldızların döneminde hiç İstanbul'a gelmeyen Barcelona; yıldızları ayrıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'a deplasmana gelecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Barcelona ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 10 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

RANGERS - KIZILYILDIZ

BRAGA - MONACO

PORTO - O. LYON

ATALANTA - LEVERKUSEN

SEVİLLA - WEST HAM UNİTED

BARCELONA - GALATASARAY

REAL BETİS - FRANKFURT


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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