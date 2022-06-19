Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası sonunda belli oldu! Arda Turan sürprizi hiç beklenmiyordu...

Son dakika haberleri... Galatasaray’da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek’in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk’tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.
Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.
Halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi. Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve Sarı-Kırmızılılar'da teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında Sportif Direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.
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