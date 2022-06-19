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Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası sonunda belli oldu! Arda Turan sürprizi hiç beklenmiyordu...

19.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da hoca bilinmezliği sona erdi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına Domenec Torrent getirilmişti fakat istenilen performansı bir türlü sergilemeyince İspanyol çalıştırıcı için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Başkan Burak Elmas'ın da koltuktan ayrılmasının ardından Torrent dönemi Galatasaray'da resmen bitti. Yeni başkan Dursun Özbek ise teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası sonunda belli oldu! Arda Turan sürprizi hiç beklenmiyordu...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray’da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek’in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk’tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.

SON DAKİKA: YARIN İMZAYI ATACAK İDDİASI

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Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ

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Halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi. Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve Sarı-Kırmızılılar'da teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında Sportif Direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.


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