SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'ye yılın çalımı...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'ye yılın çalımı...

08.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira bugün İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği yıldız oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanıp sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmişti. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Okan Buruk, çok istediği oyuncuların başında gelen Sergio Oliveira'yı bugün saat 17.00'de İstanbul'a getirtiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'ye yılın çalımı...
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray , yeni transferi Sergio Oliveira'ya bugün kavuşuyor. Portekizli yıldız oyuncu bugün saat 17.00'de özel bir uçakla İstanbul'da olacak. Galatasaray Porto'dan transferi Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve senelik 2.7 milyon Euro alacak. Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

632x314-fenerbahceden-portonun-yildizina-transfer-kancasi-sergio-oliveira-1655905541132

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almamıştı. Bu olayın ardından Jorge Jesus harekete geçmiş ve yıldız oyuncuyu Porto'dan resmen istemişti. Galatasaray'ın da devrede olduğu bu transferde kazanan Galatasaray olmuş ve Fenerbahçe devre dışı kalmıştı.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

galatasaray_sergio_oliveira_yi_kadrosuna_katti_h188802_84e69

2 Temmuz 1992 doğumlu Sergio Oliveira, Paços Brandão takımında futbola başladı. Henüz 10 yaşında Porto'nun altyapısına transfer olan yıldız oyuncu, orta sahanın ortasında forma giyiyor.

Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Nantes, PAOK ve Roma gibi takımlarda da kiralık olarak forma giyen Oliveira, 3 yıl da Paços Fereira takımında forma giyip yeniden Porto'ya döndü.

Son olarak 2021-2022 sezonunun 2. yarısında Roma forması giyen Oliveira, bu takımla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız oyuncu 13 kez Portekiz milli takımı formasını sırtına geçirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Boateng ile görüşme halindeler...Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Boateng ile görüşme halindeler...
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe galatasaray son dakika haber son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.