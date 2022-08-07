SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Mesut Özil'i solladılar! Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a geldi!

Son dakika: Mesut Özil'i solladılar! Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a geldi!

07.08.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan ve Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına odaklanan Galatasaray, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Sarı - kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Sarı - kırmızılılar; Torreira'yı Arsenal'den bonservisiyle kadrosuna katmak için el sıkışırken, bonservisi elinde olan Mertens'le senelik 4 milyon euro'ya anlaştı.

Son dakika: Mesut Özil'i solladılar! Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: Galatasaray, transferde hız kesmiyor! Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Sarı - kırmızılılar, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferi için temaslarını sıklaştırmıştı.

İKİ FUTBOLCU DA İSTANBUL'DA

FZgIz4LXEAAQqbP

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde bulunan Dries Mertens ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sarı - kırmızılılar, iki futbolcuyu da İstanbul'a getirdi.

TAM 123 BİN KİŞİ İZLEDİ

FZg3K-gXkAAGT9N

Torreira ve Mertens'i getiren uçağı tam 123 bin kişi canlı olarak takip etti. Son olarak Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i getirdiği uçak, 112 bin kişi tarafından takip edilmişti.

TORREIRA'NIN GALATASARAY'A MALİYETİ

ESWtqnxXQAA0nL0

Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

ESWti_GXQAIfcGQ

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceği iddia edildi.

DRIES MERTENS DETAYLARI

Screenshot_2

Sarı-kırmızılılarda Torreira'nın ardından bonservisi elinde olan Dries Mertens ile de uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

MERTENS'İN KONTRATI

FFXF2kvXwAcUXuG

Belçikalı yıldız Mertens'in Galatasaray'la bir yıllık sözleşme belirtildi. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontratı bir yıl uzayacak.

ALACAĞI MAAŞ

FOzCFf4XsA4ff31

Galatasaray'ın Mertens'e senelik 4 milyon euro vereceği öne sürüldü.

ARDA TURAN FAKTÖRÜ!

llllllll

İki transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökecek olan Galatasaray'da eski oyunculardan Arda Turan'ın bu transferlerde aktif rol oynadığı ve görüşmelerde yer aldığı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, iki yıldızın transferini duyurdu! KAP açıklaması...Galatasaray, iki yıldızın transferini duyurdu! KAP açıklaması...
Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...
Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!
Anahtar Kelimeler:
transfer dries mertens galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

Otoyolda akılalmaz olay! Taş yüklü tır, yolun kenarında duran konvoya çarptı: Kazada yaralanmayanlar kemerle tır sürücüsüne saldırdı

Otoyolda akılalmaz olay! Taş yüklü tır, yolun kenarında duran konvoya çarptı: Kazada yaralanmayanlar kemerle tır sürücüsüne saldırdı

Galatasaray, iki yıldızın transferini duyurdu! KAP açıklaması...

Galatasaray, iki yıldızın transferini duyurdu! KAP açıklaması...

5 yıllık rüya gerçek oluyor! G.Saray'da rota: PSG

5 yıllık rüya gerçek oluyor! G.Saray'da rota: PSG

Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı! "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz?"

Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı! "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz?"

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.