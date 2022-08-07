Son dakika: Mesut Özil'i solladılar! Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: Galatasaray, transferde hız kesmiyor! Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Sarı - kırmızılılar, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferi için temaslarını sıklaştırmıştı.

İKİ FUTBOLCU DA İSTANBUL'DA

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde bulunan Dries Mertens ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sarı - kırmızılılar, iki futbolcuyu da İstanbul'a getirdi.

TAM 123 BİN KİŞİ İZLEDİ

Torreira ve Mertens'i getiren uçağı tam 123 bin kişi canlı olarak takip etti. Son olarak Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i getirdiği uçak, 112 bin kişi tarafından takip edilmişti.

TORREIRA'NIN GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceği iddia edildi.

DRIES MERTENS DETAYLARI

Sarı-kırmızılılarda Torreira'nın ardından bonservisi elinde olan Dries Mertens ile de uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

MERTENS'İN KONTRATI

Belçikalı yıldız Mertens'in Galatasaray'la bir yıllık sözleşme belirtildi. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontratı bir yıl uzayacak.

ALACAĞI MAAŞ

Galatasaray'ın Mertens'e senelik 4 milyon euro vereceği öne sürüldü.

İki transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökecek olan Galatasaray'da eski oyunculardan Arda Turan'ın bu transferlerde aktif rol oynadığı ve görüşmelerde yer aldığı öğrenildi.

????????Lucas Torreira Milano Linate Havalimanı'na geldi. Galatasaray'ın özel jeti önce Mertens için Brüksel'e uğrayarak İstanbul'a iniş yapacak. ✈️



⏩Yeni transferlere Arda Turan, Ahmet Bulut ve Erden Timur eşlik ediyor. pic.twitter.com/FVfLCZKEM7 — Mynet Spor (@mynetspor) August 6, 2022



