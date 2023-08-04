Son dakika: Galatasaray'ın yeni UEFA kadrosu belli oldu! Mauro Icardi ve Wilfried Zaha...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i ağırlamıştı. Rams Park'taki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar, toplam skorda da 3-2'lik üstünlüğü yakalayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana takımı ile eşleşen Aslan'ın UEFA kadrosunda değişikliğe gidildi.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

UEFA'ya bildirilen kadroda Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Kerem Demirbay yer almadı.

ICARDI, ZAHA VE GÜNAY...

Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç ise Galatasaray'ın UEFA kadrosuna dahil edilen isimler oldu.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile ilk olarak 8 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 15 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

