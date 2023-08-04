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Son dakika: Galatasaray'ın yeni UEFA kadrosu belli oldu! Mauro Icardi ve Wilfried Zaha...

04.08.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i toplamda 3-2'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. ön eleme turuna adını yazdırmıştı. Bu turda Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılıların UEFA kadrosunda değişikliğe gidildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i ağırlamıştı. Rams Park'taki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar, toplam skorda da 3-2'lik üstünlüğü yakalayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana takımı ile eşleşen Aslan'ın UEFA kadrosunda değişikliğe gidildi.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

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UEFA'ya bildirilen kadroda Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Kerem Demirbay yer almadı.

ICARDI, ZAHA VE GÜNAY...

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Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç ise Galatasaray'ın UEFA kadrosuna dahil edilen isimler oldu.

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Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile ilk olarak 8 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 15 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

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