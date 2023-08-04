Son dakika: Galatasaray'ın yeni UEFA kadrosu belli oldu! Mauro Icardi ve Wilfried Zaha...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i ağırlamıştı. Rams Park'taki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar, toplam skorda da 3-2'lik üstünlüğü yakalayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana takımı ile eşleşen Aslan'ın UEFA kadrosunda değişikliğe gidildi.
UEFA'ya bildirilen kadroda Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Kerem Demirbay yer almadı.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç ise Galatasaray'ın UEFA kadrosuna dahil edilen isimler oldu.
Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile ilk olarak 8 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 15 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.