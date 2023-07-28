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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Ada yolcusu! 35 milyon euroya serbest kalacaktı, daha fazlasını veriyorlar...

28.07.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Turu İstanbul'daki rövanşa bırakan sarı - kırmızılılarda transfer için flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak kadrosuna Wilfried Zaha'yı katan Aslan'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'ya ise Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve tur şansını İstanbul'da oynanacak olan rövanşa bırakmıştı. Transfer çalışmalarına da hız veren Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ BİR TALİP DAHA

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Galatasaray'a geldiği günden bu yana adı Avrupa kulüpleriyle sıkça anılan Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip çıktı.

35 MİLYON EURO DERKEN...

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İngiliz basınının haberine göre Newcastle United, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçti.

Haberde Galatasaray'ın Zaniolo'nun satışına 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde izin vereceği kaydedildi. Newcastle'ın ise bu rakamın oldukça üstünde bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Zaniolo, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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