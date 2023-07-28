Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Ada yolcusu! 35 milyon euroya serbest kalacaktı, daha fazlasını veriyorlar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve tur şansını İstanbul'da oynanacak olan rövanşa bırakmıştı. Transfer çalışmalarına da hız veren Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ BİR TALİP DAHA

Galatasaray'a geldiği günden bu yana adı Avrupa kulüpleriyle sıkça anılan Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip çıktı.

35 MİLYON EURO DERKEN...

İngiliz basınının haberine göre Newcastle United, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçti.

Haberde Galatasaray'ın Zaniolo'nun satışına 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde izin vereceği kaydedildi. Newcastle'ın ise bu rakamın oldukça üstünde bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Zaniolo, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

