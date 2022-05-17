Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor! Jose Mourinho, Galatasaray'ın kalbini alıyor... Marcao için flaş!

Son dakika haberleri: Bu sezon özellikle Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı sağlayamayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın aksine UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen ve savunmasıyla beğeni toplayan sarı - kırmızılılarda takım kaptanlarından Marcao, dev kulüplerin ilgisini çekiyor.

GÜNDEM: MARCAO

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Marcao için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı takımın sportif direktörü Pasquale Sensibile, geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitmiş ve Galatasaray için transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

SENSIBILE PAZARLIKTA

Sensibile'nin İtalya Ligi Serie A'dan Roma, Atalanta ve Fiorentina'nın temsilcileriyle görüşme yaptığı ve Marcao için pazarlıklarda bulunduğu ortaya çıktı.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Özellikle Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Brezilyalı stoper için çok istekli olduğu ve transferin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini kulüp yönetimine ilettiği ifade edildi.

"EVİNDEKİ EŞYALARIN SAYISI NEDEN AZALDI?"

Öte yandan spor yorumcusu Evren Göz, NutSpor YouTube kanalında Marcao'nun eşyalarını toplattığını açıkladı. Göz, "Marcao'nun evindeki eşyaların sayısı neden azalmış? Onu da belirtsin. Sensibile, geçen hafta neden İtalya'daydı? Daha önce 10-15 defa İtalya'dan gelindi, izlendi. Marcao da gidişe sıcak." şeklinde konuşurken, bu sözler transferin bitme durumuna geldiğine yoruldu.

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray forması ile 37 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

