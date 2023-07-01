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Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı!

01.07.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin Sassuolo'dan alındığını açıkladı. Sarı - kırmızılılar, Sassuolo ile yapılan anlaşma gereğince oyuncunun satın alma opsiyonunu 2.8 milyon euroya aldığını duyurdu. Öte yandan milli futbolcunun sözleşme süresi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şamiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, geride kalan sezonun ara transfer döneminde kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldığını açıkladı.

BONSERVİSİ: 2.8 MİLYON EURO

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Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşma gereği oyuncunun satın alma opsiyonunun 2.8 milyon euroya kullanıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME SÜRESİ

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Ayrıca sarı - kırmızılılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını da bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

"US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."


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