Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şamiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, geride kalan sezonun ara transfer döneminde kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldığını açıkladı.

BONSERVİSİ: 2.8 MİLYON EURO

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşma gereği oyuncunun satın alma opsiyonunun 2.8 milyon euroya kullanıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Ayrıca sarı - kırmızılılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını da bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

"US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."



