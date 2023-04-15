Son dakika: Galatasaray - Kayserispor maçı sonrasında olay yorum! 'Maçta ciddi tuhaflıklar var!', 'Espri: Otelde hakem kalmış!'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Galatasaray adeta gol şov yaptı ve rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren sarı - kırmızılılar, puanını ise 66'ya yükseltti.

Spor yazarları, sarı - kırmızılı ekibin 6 gollü galibiyetini köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar;

"BİR ESPRİ YAPAYIM..."

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "Galatasaray, rakibinin arka tarafını yakaladı, doğru zamanlarda doğru paslar yaptılar. Alan boşaltıp oraya adamlarını soktular ve maçı farka götürdüler. Kendileri de zevk aldı, seyredenlere de zevk verdiler. Zaten kendin oynarken zevk alıyorsan olay bitmiş demektir. Maçtan önce otel polemiği vardı. Gereksiz işler. Eğer bir takımı, bir futbolcuyu ya da antrenörü bu tip işlerle satın al-a caksanız yazıklar olsun! Yalnız bu konuyu ben bir espri ile sonlandırmak isterim. Bakın bunu sakın ciddiye almayın, böyle bir şeyin olması tabii ki imkânsız. 'Bence Galatasaray Başkanı'nın otelinde Kayserispor değil, hakem kalmış.' Bir kez daha vurgulayayım, bu bir espridir."

"CİDDİ TUHAFLIKLAR VAR"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Aslında maçta çok ciddi tuhaflıklar var. Galatasaray ilk iki golü kontrataktan attı. Halbuki bu tip golleri İstanbul'da konuk takımlar Galatasaray'a atarlar. İlkinde Kayserispor defansı öne çıktığında İcardi milimetrik olarak ofsayttan kurtulup golü yaptı . İkincisinde de kaptığı topu Kayserispor defansı az sayıdayken Rashica ile buluşturdu, o da çok iyi vurdu. Kayserispor yediği bu iki golde neyi planladı, anlamak mümkün değil . Zaten bu iki golden sonra maç bitiverdi. Daha sonra Galatasaray istediği her şeyi yaptı. Penaltılar kazandı, istediği gibi oynamaya başladı."

"ICARDI, KALİTESİNİ SAHAYA KOYDU"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Galatasaray son haftalarda kazansa bile sıkıntılı maçlar oynadı. Ancak; Başakşehir karşılaşmasında yaşananlardan futbolcular belli ki ders almış. Kayserispor karşısında sahada koşmayan, mücadele etmeyen, arkadaşlarının kademesine girmeyen bir tek futbolcu yoktu. Takım olarak bütünleşmişler. Eleştirdiğimiz orta saha tek kelimeyle mükemmeldi. Hele ki Torreira’nın o kadar çok artısı var ki resmen atom karınca. Hücuma çıkıyor, defansına yardım ediyor. Sahada dün gece basmadık yer bırakmadı. Ancak takım olarak maçın başında bu belliydi. Icardi her atılan uzun topu kovaladı, Kayseri defansına baskı yaptı, goller attı, gol attırdı. Gerçek kalitesini sahaya koydu."

"RAKİPLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

LEVENT TÜZEMEN/FOTOMAÇ: "Galatasaray için artık dur durak olmayacak. Oyuncular kalan maçlar için Kayserispor önünde mükemmel bir start verdiler. Sadece gol şovu yapmadılar futbol resitali de sundular. Oyun ve alınan farklı galibiyet rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. Zaniolo, Mancini'ye "Beni milli takıma al" mesajını yollayan harika bir gole imza attı."

"AÇIK ADİSYONLARI KAPATIYOR"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Çağdaş Atan, ligde 3 maç kazanıp ikisi arasında kupanın Avrupa'ya en kısa yol olduğunu unutup, ligde 4-5-6- 7'nci olmanın kendine prestij getireceğine inanıyordu galiba… Galatasaray'ı gözüne kestirmişti ki ön alan baskısında defansını da çıkartıp ilk 10 dakika kendi de iyi çıkıp "sert rakip" portresi çizdi. Galatasaray'ın, Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında farklı kazanırken geçiş oyununda nasıl bitirici olduğunu unutmuş olabilir, İcardi ve Rashica'nın baskın golleriyle 2-0 geriye düştüğünde ise acı gerçekle yüzleşti. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki açık adisyonları kapatarak yürüyor."

"MAÇ İLK YARIDAN ŞÖLENE DÖNDÜ"

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Galatasaray'ın rakip savunma yerleşmeden dikine oynama çabası Icardi'nin ustalığı ile birleşince karşılığını çabuk verdi. Kerem'in enfes pasında Icardi golü attı. Ardından onun Rashica'ya hazırladığı pozisyon da gol olunca maçın zor olma ihtimali ilk 25 dakikada ortadan kalkmış oldu. Direnci kırılan Kayserispor daha geniş alanda oynamaya başlayınca savunma sertliği ile sağlam duran Galatasaray hücumda Kerem ve İcardi ile fırsatlar buldu. Kerem'in kazandığı penaltıyı Icardi ağlara yollayınca maç ilk yarıdan şölene döndü."

"ALKIŞLAR OKAN BURUK'A"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "İdeal on birini bulan Okan Hoca saha dışında da çok zor bir işi başarmış, önce kendini, sonra da takımını gündemin tuzaklarından korumayı fazlasıyla başarmış. Bu çok farklı skorla kazanmaktan çok daha önemli bir kazanım şu aşamada. Keza bu mahareti gösteremeyen, rakibin oteliyle, pansiyonuyla ilgilenen takımlar ancak mansiyonla yetinebilirler. Alkışların büyüğü bocalayan, hedefe konan takımının ruh halini elinde tutan Okan Buruk'a."

