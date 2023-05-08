Son dakika: Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye başvuruyor! 'O maçlar soruşturulsun, telefon kayıtları dinlensin!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezon için spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar gelmişti.

Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili olay yaratan iddiaları gündeme getirmişti.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Erman Toroğlu’nun iddialarının ardından harekete geçti.

Sarı - kırmızılı kulübün MHK Başkanı Lale Orta göreve geldiğinden beri bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracağı ifade edildi.

Ayrıca Galatasaray'ın Lale Orta ile ilgili telefon kayıtlarının dinlenmesini de talep edeceği belirtildi.

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

A Spor canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"TFF BAŞKANI BİR KURAL KOYDU"

"Federasyon geldi. Başkan dedi ki 'Ben, Hasan Doğan'ın izinden gideceğim.' Ancak çok zayıf. 'Maçları iki gözlemci izleyecek' dedi TFF Başkanı. 'Birisi evden, diğeri stattan izleyecek' dedi. Birbiriyle konuşmak için tek konuşma şartları var; soyunma odasına giderken kart gösterildi mi? Bu konu haricinde birbirleri dahil kimseyle konuşamazlar."

"LALE ORTA, GÖZLEMCİYİ ARIYOR VE..."

"Gözlemcinin birisi, diğer gözlemciyi arıyor. Biri 'Üç tane hata var, düşük puan vereceğim' diyor. Diğeri de 'Beni ilgilendirmez, ben yüksek vereceğim' diyor. 'Düşük puan vereceğim' diyen adam raporunu yazıyor ancak 'Yüksek puan vereceğim' diyen adam Lale Orta'yı arıyor. 'Diğer arkadaş düşük puan verecek, ben yüksek vereceğim' diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor ve 'Düşük puan verme' diyor. Gözlemci bunu reddediyor. Sonrasında ise düşük puan veren gözlemciye bir daha maç verilmiyor."

"BELGELERİ TFF BAŞKANI'NA VEREBİLİRİM"

"Eğer federasyon başkanı isterse belgeleri ona verebilirim. Bir tek ona verebilirim belgeleri. İsterse anlatırım ve isimlerini de açıklarım. İsterse o gözlemciyi de yollarım yanına. Bu kişi eski bir FIFA hakemi. Sen nasıl telefon açarsın Lale Orta? Sen kimsin? TFF Başkanı'nın bunlardan haberi yok."

