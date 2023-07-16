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Son dakika: Galatasaray, Leandro Paredes'te mutlu sona ulaştı! İşte oyuncunun bonservisi...

16.07.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılılar, orta saha transferi için vites artırdı. Gündeminde dünyaca ünlü birçok ismi bulunduran Aslan'ın öncelikli hedefi Leandro Paredes için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, PSG ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Leandro Paredes'te mutlu sona ulaştı! İşte oyuncunun bonservisi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna tüm hızıyla hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılılar, orta saha transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.

GÜNDEMDE PAREDES VARDI

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, ilk olarak Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i gündemine almıştı.

6 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

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Oyuncu ve kulüple bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı - kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir haber gündeme geldi. L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, PSG ile Leandro Paredes için yaklaşık 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan düşünmek için 1 hafta zaman istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 35 resmi maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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