SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Liverpool'da deprem! Real Madrid 60 Milyon Euro'ya pusuda...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği tarihi gecenin artçı şokları İngiltere'de devam ediyor! Alınan mağlubiyet sonrası kulüpteki geleceğini sorgulayan ve "Farklı bir futbol ekosisteminde oynamak istiyorum" diyerek yönetime ayrılık talebini ileten Alexis Mac Allister için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi. Liverpool yönetiminin 60 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Arjantinli süperstarın bu şok kararı, Ada basınında tam anlamıyla bomba etkisi yarattı!

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 devirmesi, temsilcimiz için görkemli bir zafer olurken, İngiliz ekibi için büyük bir çöküşün başlangıcı oldu. İstanbul'da alınan sürpriz mağlubiyetin ardından Ada ekibinde sular durulmuyor.

Takımın orta sahadaki beyni olan Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek ayrılık ateşini resmen yaktı.

FİCHAJES DUYURDU: REAL MADRİD PUSUDA BEKLİYOR!

İspanyol transfer basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki dünya yıldızı, kariyerine başka bir ligde devam etmek istediğini kulüp yetkililerine resmen bildirdi.

Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan ve Liverpool'un mevcut gidişatından memnun olmayan Mac Allister için en ciddi adayın ise Real Madrid olduğu kaydedildi. Eflatun-Beyazlıların, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve yaz transfer dönemi için pusuda beklediği ifade edildi.

LİVERPOOL KAPIYI 60 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

Teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncusunu kolay kolay kaybetmek istemeyen Liverpool yönetimi ise bu ayrılık talebine sert bir karşılık verdi.

İngiliz devinin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız için bonservis bedelini tam 60 milyon Euro olarak belirlediği ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ileri sürüldü.

İSTİKRAR ABİDESİYDİ: İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray mağlubiyeti sonrası ayrılık kararı alarak taraftarını şoke eden Mac Allister, aslında bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biriydi. Yıldız oyuncunun 2025/26 sezonu istatistikleri şu şekilde:

Çıktığı Maç: 42 maç (Tüm kulvarlarda)

Sahada Kaldığı Süre: 2950 dakika

Skor Katkısı: 5 gol, 4 asist

