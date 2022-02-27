Son dakika: Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de gol düellosunun yaşandığı maçın artçılar büyük oldu. Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçta hakem Ümit Öztürk gündeme oturmayı başardı. Galatasaray'a 10 dakika içinde 2 penaltı veren ve Çaykur Rizesporlu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan hakeme sosyal medyada tepki çok büyük...

GALATASARAY ÜMİT ÖZTÜRK İLE 6 KEZ KAZANDI

Ümit Öztürk, hakemlik kariyerinde Çaykur Rizespor'un 11 kez maçını yönetti. Bu maçlardan Rizespor yalnızca 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın ise 8 maçını yöneten Ümit Öztürk, sarı-kırmızılıların 6 galibiyetini gördü.

SOSYAL MEDYA ÇILDIRDI! TEPKİ YAĞIYOR...



