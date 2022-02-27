Son dakika: Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de gol düellosunun yaşandığı maçın artçılar büyük oldu. Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçta hakem Ümit Öztürk gündeme oturmayı başardı. Galatasaray'a 10 dakika içinde 2 penaltı veren ve Çaykur Rizesporlu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan hakeme sosyal medyada tepki çok büyük...
Ümit Öztürk, hakemlik kariyerinde Çaykur Rizespor'un 11 kez maçını yönetti. Bu maçlardan Rizespor yalnızca 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın ise 8 maçını yöneten Ümit Öztürk, sarı-kırmızılıların 6 galibiyetini gördü.
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