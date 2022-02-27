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Son dakika: Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

27.02.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin müthiş bir geri dönüş yaptığı karşılaşma 4-2'lik skorla sonuçlandı. Galatasaray lehine 2 penaltı veren ve Çaykur Rizespor'dan bir oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan maçın hakemi Ümit Öztürk, Türkiye gündemine oturdu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği isme flaş ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de gol düellosunun yaşandığı maçın artçılar büyük oldu. Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçta hakem Ümit Öztürk gündeme oturmayı başardı. Galatasaray'a 10 dakika içinde 2 penaltı veren ve Çaykur Rizesporlu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan hakeme sosyal medyada tepki çok büyük...

GALATASARAY ÜMİT ÖZTÜRK İLE 6 KEZ KAZANDI

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Ümit Öztürk, hakemlik kariyerinde Çaykur Rizespor'un 11 kez maçını yönetti. Bu maçlardan Rizespor yalnızca 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın ise 8 maçını yöneten Ümit Öztürk, sarı-kırmızılıların 6 galibiyetini gördü.

Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme!Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme!

SOSYAL MEDYA ÇILDIRDI! TEPKİ YAĞIYOR...

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Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme!Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme!
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Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor son dakika haberi
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