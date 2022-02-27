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Son dakika: Gedson Fernandes ortalığı fena karıştıracak! Galatasaraylı futbolculara seslendi...

27.02.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a karşı oynadığı maçta adeta ayakta durmakta zorlanan Gedson Fernandes'e sarı-kırmızılı futbolcular tam 12 kez faul yaptı. İlk yarıda sedyeyle oyun dışına alınan yıldız oyuncu oyuna zor da olsa devam edebildi. Maçtan sonra yaptığı paylaşımla ayağının kanlı görüntüsünü gösteren Gedson Fernandes, Marcao ve Babel'e seslenerek, "Bir şey diyecek misini?" sözleriyle çağrıda bulundu.

Son dakika: Gedson Fernandes ortalığı fena karıştıracak! Galatasaraylı futbolculara seslendi...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş'ın devre arasında Galatasaray'ın 1.5 yıldır istediği Gedson Fernandes'i sürpriz bir şekilde renklerine bağlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ile Gedson'un arası bir hayli bozulmuştu. Galatasaraylı taraftarlar bu transferin ardından Gedson Fernandes'in sosyal medya hesaplarına yorumlar atarak tepkisini böyle göstermişti. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında da Gedson'un top ne zaman ayağına gelse tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı.

12 KEZ FAUL YAPILDI!

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Galatasaray'a maç başında müthiş bir gol atan ve Çaykur Rizespor takımının en çok koşan oyuncusu olan Gedson Fernandes ayakta durmakta zorlandı. Galatasaraylı futbolcuların 12 kez faul yaptığı yıldız oyuncu ilk yarının ortalarında yerde kaldı ve oyunu sedye ile terk etti. Yapılan müdahaleler sonrası oyuna giren Gedson'a faul yapılmaya devam etti.

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MAÇ SONUNDA FLAŞ PAYLAŞIM: BİR ŞEY DİYECEK MİSİNİZ?

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Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek olan Gedson Fernandes, maç sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Marcao ve Ryan Babel'e seslendi. Ayağının kanlı fotoğrafını paylaşan Gedson, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu.

BABEL CEVAP VERDİ: TEK YOLU BU KARDEŞİM...

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takım arkadaşına sosyal medyadan yanıt verdi. Babel, Gedson'a, "İyi oyuncuları durdurmanın tek yolu bu kardeşim" dedi.

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Son dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Gol sevinci olay yarattı...Son dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Gol sevinci olay yarattı...


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