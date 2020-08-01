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SON DAKİKA | Galatasaray Maicon'un ayrılığını resmen açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2020 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeliyle Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Galatasaray Maicon'un ayrılığını resmen açıkladı

Suudi Arabistan Ligi takımının Galatasaray'dan bonservisini aldığı savunma oyuncusu Maicon, sarı - kırmızılı takım için bir veda mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılılar da ayrılığı KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. "Maicon'un Al Nassr'a transferinde 1.430.000 Euro bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır."

31 yaşındaki Maicon, Galatasaray'da forma giydiği 57 maçta 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.

"KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE SAKLAYACAĞIM"

İnstagram'dan Galatasaray'da geçirdiği anları bir araya getiren Brezilyalı futbolcu, paylaşımında, "Sarı-kırmızıyı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia, Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum..."

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