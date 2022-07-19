Son dakika: Galatasaray Marcao'nun yerini Cristiano Ronaldo'nun kankası Eric Bailly ile dolduruyor! Görüşme yapıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı katan sarı - kırmızılılarda Leo Dubouis, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferleri için geri sayıma geçilmişti.
Galatasaray'a 2018 yılında transfer olan Marcao, 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutmuş ve sarı - kırmızılılar, savunmada açılan boşluğu doldurmak için harekete geçmişti.
Kadrosuna Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama, Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan gibi stoperleri bulunduran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Sarı - kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin menajeri ile temas kurdu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Bailly için yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı ve Manchester United'a teklif yapmak için harekete geçti.
Kırmızı Şeytanlar'ın Bailly için 5 milyon euro talep ettiği, sarı - kırmızılıların ise 2,5 milyon euro'luk bir teklifle İngiliz devinin kapısını çalacağı ifade edildi.
28 yaşındaki Fildişili savunmacı, geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta oldukça zorlanmış ve Manchester United ile 7 resmi maçta görev yapmıştı. Bailly bu maçlarda 1 asist katkısı vermişti.
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