Son dakika: Galatasaray Marcao'nun yerini Cristiano Ronaldo'nun kankası Eric Bailly ile dolduruyor! Görüşme yapıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı katan sarı - kırmızılılarda Leo Dubouis, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferleri için geri sayıma geçilmişti.

MARCAO'NUN YERİNE

Galatasaray'a 2018 yılında transfer olan Marcao, 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutmuş ve sarı - kırmızılılar, savunmada açılan boşluğu doldurmak için harekete geçmişti.

SÜRPRİZ BİR İSİM GÜNDEME GELDİ

Kadrosuna Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama, Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan gibi stoperleri bulunduran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı - kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin menajeri ile temas kurdu.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Bailly için yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı ve Manchester United'a teklif yapmak için harekete geçti.

MANU'NUN BONSERVİS TALEBİ

Kırmızı Şeytanlar'ın Bailly için 5 milyon euro talep ettiği, sarı - kırmızılıların ise 2,5 milyon euro'luk bir teklifle İngiliz devinin kapısını çalacağı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fildişili savunmacı, geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta oldukça zorlanmış ve Manchester United ile 7 resmi maçta görev yapmıştı. Bailly bu maçlarda 1 asist katkısı vermişti.

