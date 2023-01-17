Son dakika: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Haji Wright için resmi açıklama geldi! Başkan Aziz Çetin duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte kulüpler, ara transfer dönemine yoğunlaşmaya başladı. 42 puanlı lider Galatasaray ile 4 puan gerisindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe, zirve yarışında mücadele verirken, transfer için de karşı karşıya geldiler.

Süper Lig'in iki dev kulübünün Fraport TAV Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, HaberTürk'e yaptığı açıklamada ABD'li oyuncunun geleceğine dair flaş sözler kullandı.

"SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEĞİL..."

Wright'ın bonservis bedelini açıklayan Çetin, "Wright için sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon Euro." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'a 21 Temmuz 2021 tarihinde SönderjyskE takımından kiralık olarak transfer olan Wright'ın gösterdiği başarılı performans sonrasında kırmızı - beyazlı kulüp, oyuncunun bonservisini 1.8 milyon euro'ya almıştı.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile girdiği transfer yarışı sonrasında Joao Pedro'yu kadrosuna katmış ve sezona Enner Valencia - Michy Batshuayi - Joshua King - Joao Pedro hücum hattıyla başlamıştı.

FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile hazırlık maçına çıkan sarı - lacivertlilerde Joao Pedro, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve sedyeyle oyundan alınmıştı. Pedro'nun sahalardan uzun süre uzak kalacağının açıklanmasıyla birlikte santrfor transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme Haji Wright gelmişti.

Sarı - lacivertlilerin Haji Wright için Antalyaspor'a para + futbolcu takası önerdiği ancak kırmızı - beyazlı kulübün Fenerbahçe'den fiyat artırma talebinde bulunduğu öğrenilmişti. Görüşmelerin devam ettiği kaydedilmişti.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Haris Seferovic'i Benfica'dan kiralamış ve Bafetimbi Gomis - Mauro Icardi - Haris Seferovic hücum hattıyla sezona başlamıştı.

İsviçreli golcüden istediği verimi alamayan ve yolları ayırmak için harekete geçen sarı - kırmızılılar, hedefine Haji Wright'ı almıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Aziz Çetin ile görüşme gerçekleştirdiği ancak henüz bir anlaşma zemininin oluşmadığı belirtilmişti.

