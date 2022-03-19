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Son dakika: Galatasaray sahada kaybetti, masada kazanacak! Dev gelir beklentisi...

19.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de Avrupa sahnesine çıkan futbolcular, gösterdikleri başarılı performanslarla oldukça dikkat çekti. Şanslarını iyi kullanan sarı - kırmızılı oyuncular, maçı izlemeye gelen scoutlar'dan tam not aldı. Detaylar...

Son dakika: Galatasaray sahada kaybetti, masada kazanacak! Dev gelir beklentisi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nden son 16 turunda Barcelona'ya iki maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla elenen Galatasaray'da oyuncular, gösterdikleri performanslarla büyük beğeni topladılar. Avrupa sahnesini iyi değerlendiren sarı - kırmızılı yıldızlar, scoutların dikkatini çekti. İşte son dakika haberi...

Galatasaray, kaybederken kazandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona’ya elenmiş olmasına rağmen bazı oyuncular vitrine çıktı.

MARCAO VE KEREM BÜYÜLEDİ

Sarı-kırmızılılarda dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği ve 123 ülkede canlı yayınlanan bu eşleşmenin en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Kerem Aktürkoğlu oldu. Camp Nou’daki performansından sonra Barcelona’nın özel tedbirler aldığı ve Xavi’nin karşılaşma sonrası bu durumu itiraf ettiği 23 yaşındaki oyuncu adeta fiyatını katladı. Yine her iki Barcelona maçında iyi performans sergileyen ve önceki gece bir gol de atan Marcao’nun fiyatı da arttı. Brezilyalı stopere bu performansı sonrası yazın iyi teklifler gelmesi bekleniyor.

NELSSON'UN OYUNU GÖZ KAMAŞTIRDI

Barcelona eşleşmesini fırsata çeviren bir diğer isimse Victor Nelsson oldu. Camp Nou’da özellikle harika oynayan Nelsson, Danimarka Milli Takımı’na çağrılırken değeri de yükselmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mostafa Mohamed, Taylan, Berkan gibi isimler de yine verilen şansları iyi kullandı. Barcelona’dan kiralanan kaleci Inaki Pena, ilk maçın en fazla konuşulan ismi olmuştu.

Özetle sahada kaybetse de Aslan masada kazanacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı gençlerin Barcelona maçlarının kariyerleri açısından referans olacağının altı çiziliyor. (Milliyet)

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Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu Marcao Victor Nelsson
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