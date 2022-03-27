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Son dakika | Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi

27.03.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Sarı Kırmızılılar, en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek. Flaş gelişme sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk açıklama geldi. Elmas yaptığı açıklamada "Hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız." dedi.

Son dakika | Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi

Son dakika: Galatasaray'da erken seçim kararı! Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray erken seçime gidiyor. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.

OYLAMA SONUÇLARI

Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak yapıldı.

GALATASARAY YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

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BURAK ELMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Burak Elmas, karar sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız." diye konuştu.

TÜZÜK NE DİYOR?

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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