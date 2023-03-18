SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Galatasaray taraftarı ayaklanmıştı! MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yönelik açıklama geldi! 'İspata davet ediyoruz!'

Son dakika: Galatasaray taraftarı ayaklanmıştı! MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yönelik açıklama geldi! 'İspata davet ediyoruz!'

18.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Orta, kendisinin yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığına dair gündeme gelen haberlerin doğruluğunun olmadığını dile getirirken, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz." dedi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı ayaklanmıştı! MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yönelik açıklama geldi! 'İspata davet ediyoruz!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"İDDİALAR YIPRATMAYA YÖNELİKTİR"

lale_ortadan_beine_baski_var_odasindan_goruntu_alip_ozete_eklettirdi_flas_istifa_1679054550_781

Yazılı bir açıklama yayımlayan Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

"MHK'NIN KULLANIM YETKİSİNDEDİR"

16746479-728xauto

"Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız 'Kuralına göre' programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir." değerlendirmesinde bulunan Orta, şu görüşlerini paylaştı:

"İDDİANIN İSPATINI İSTİYORUZ"

mhk-baskani-yayinci-kurulusun-mac-ZwW7_cover

"Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a flaş cevap!Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a flaş cevap!
Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdıLale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig MHK lale orta mhk başkanı türkiye futbol federasyonu özeti

En Çok Okunan Haberler

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay yorumlar!

Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay yorumlar!

Okan Buruk'tan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe sözleri!

Okan Buruk'tan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe sözleri!

Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı

Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.