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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

11.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Ünlü spor spikeri ve program yapımcısı Ertem Şener geçtiğimiz günlerde, ayrılığı Beyaz TV'deki programına geri dönmesiyle gündeme gelmişti. Şener bu kez, eski hakem Ahmet Çakar ile açtığı yayında yaşananlarla gündemde... Galatasaray kulübünün Beyaz TV'nin akreditasyonlarını iptal edeceği yönünde bir yoruma oldukça kızan ünlü spor spikeri "Hadi etsinler de göreyim" şeklindeki çıkışıyla tepki topladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, eski hakem Ahmet Çakar ile birlikte bir canlı yayın açmıştı. Yayına yüzlerce taraftar katılım gösterirken, yazılan bir yorumu okuyan Şener oldukça sinirlendi.

"HADİ İPTAL ETSİNLER BAKİM"

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Yayına katılan bir kişinin Ertem Şener'in de program yaptığı Beyaz TV'nin Galatasaray Kulübü'ne giriş çıkışlarının iptal edileceği yönünde yaptığı yorumun ardından oldukça sinirlenen Şener, "Hadi iptal etsinler bakim, hadi" ifadelerini kullanması Galatasaray taraftarını oldukça sinirlendirdi.

"TEHDİT Mİ EDİYORSUN?"

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Ertem Şener'in bu sözlerinin üzerine "Sen Galatasaray'ı tehdit mi ediyorsun?" diyen bazı taraftarlara Şener "Tehdit falan değil, biz sözümüzde durduk, iptal etsinler diyorum rica ediyorum" dedi.

"ÖZÜR MÖZÜR YOK"

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Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından taraftarlar Ertem Şener'e özür dile şeklinde baskı yaparken, Şener cephesinden "Özür mözür dilemek yok, hatası olan özür diler. Benim Galatasaray’a ve camiasına en ufak bir saygısızlığım olmadı, olamaz. Sus, konuşma, sosyal medyaya göre hareket et. Birilerinin işine gelmez ise linç, hem de suçsuz yere. Özür dilemiyorum, dilemeyeceğim." şeklinde bir yanıt geldi.

İŞTE O ANLAR...


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