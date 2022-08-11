SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, eski hakem Ahmet Çakar ile birlikte bir canlı yayın açmıştı. Yayına yüzlerce taraftar katılım gösterirken, yazılan bir yorumu okuyan Şener oldukça sinirlendi.
Yayına katılan bir kişinin Ertem Şener'in de program yaptığı Beyaz TV'nin Galatasaray Kulübü'ne giriş çıkışlarının iptal edileceği yönünde yaptığı yorumun ardından oldukça sinirlenen Şener, "Hadi iptal etsinler bakim, hadi" ifadelerini kullanması Galatasaray taraftarını oldukça sinirlendirdi.
Ertem Şener'in bu sözlerinin üzerine "Sen Galatasaray'ı tehdit mi ediyorsun?" diyen bazı taraftarlara Şener "Tehdit falan değil, biz sözümüzde durduk, iptal etsinler diyorum rica ediyorum" dedi.
Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından taraftarlar Ertem Şener'e özür dile şeklinde baskı yaparken, Şener cephesinden "Özür mözür dilemek yok, hatası olan özür diler. Benim Galatasaray’a ve camiasına en ufak bir saygısızlığım olmadı, olamaz. Sus, konuşma, sosyal medyaya göre hareket et. Birilerinin işine gelmez ise linç, hem de suçsuz yere. Özür dilemiyorum, dilemeyeceğim." şeklinde bir yanıt geldi.
????Ertem Şener:— Mynet Spor (@mynetspor) August 11, 2022
????️"Galatasaray, Beyaz TV'nin akreditasyonunu iptal edecekmiş. Hadi etsinler, etsinler de görelim." pic.twitter.com/zkVnI0uvyF
Okuyucu Yorumları 0 yorum