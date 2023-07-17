Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda kalacak iki yıldızı resmen açıkladı! Mauro Icardi için verdiği cevap ise dikkat çekti...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda şampiyon unvanını korumak isteyen ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de boy gösterecek olan Aslan, transfer operasyonuna da hummalı şekilde devam ediyor.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a yaptığı açıklamada transferle alakalı yaşanan gelişmeleri tek tek açıkladı.

İşte Buruk'un sözleri;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ"

"Oyuncuları mental olarak hazırlamak önemliydi. Bunu hazırlık maçlarında gördüm. Bu sene Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde de olmak istiyoruz."

"BARIŞ ALPER, FORMAYI İSTİYOR"

"Barış Alper, gelişime açık bir oyuncu. Yetenekli ve güçlü bir oyuncu. Formayı almak için devamlı çalışıyor. Bu sene bizim için çok önemli bir oyuncu olacak."

"GRUP MAÇLARINDAN DAHA FARKLI"

"Şampiyonlar Ligi ön elemesi zor olan bölüm. Grup maçlarına hazırlanmak daha farklı oluyor. Ön elemelerde rakiplerinizin ne durumda olduğu pek belli olmuyor. İki takımın da çok üstündeyiz."

"OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR"

"Oyuncularımıza teklifler var. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesi şu anda ön planda. Kadromuzu koruyarak takviye yapmak istiyoruz."

"ICARDI İLE MESAJLAŞIYORUZ"

"Mauro ile mesajlaşmaya devam ediyoruz. Ailesi onun için çok önemli. Aile, her şeyin üstünde. Rashica ile de iletişimimiz devam ediyor, onu da kadromuzda istiyoruz. Bakalım, göreceğiz."

"NELSSON VE BOEY, BİZİMLE DEVAM EDECEK"

"Nelsson ve Boey, Galatasaray'da devam edecek. Kalmalarını istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var."

