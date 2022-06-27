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Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' açıklaması! Takımı etrafına topladı ve...

27.06.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralması sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Okan Buruk, bugün işbaşı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk kez sahaya inen Buruk, antrenman öncesinde tüm takımı etrafına topladı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' açıklaması! Takımı etrafına topladı ve...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, ilk iş olarak sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmıştı. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren sarı - kırmızılı kulüp, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, bugün takımla birlikte sezonu açtı.

2022/23 sezonu öncesi ilk antrenmanına çıkan sarı - kırmızılıların hocası, çalışma öncesinde tüm takımı etrafına topladı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

"BAŞTAN SÖYLEYEYİM..."

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Bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Buruk, "Yüzde yüz kendini hazırlamış bir oyuncu grubu istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunu baştan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN ÜZÜCÜ"

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Bu konuşmanın ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak. Altyapıdan aramıza katılanları görmek bana heyecan veriyor. Kendimi hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

MORUTAN İLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ancak performansıyla taraftarların beklentisini karşılayamayan Olimpiu Morutan ile özel olarak ilgilendiği görüldü.

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