SPOR

Maicon için son bir umut

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Al Hilal'e transferi evrakların yetişmediği için iptal olan Maicon'da yeni umut doğdu. Galatasaray, Sporting Lizbon'dan Maicon için transfer teklifini beklemeye başladı. Gary Cahill ise Galatasaray için hazır kıta...

Maicon için son bir umut

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, daha önce 5.5 milyon Euro’ya Maicon’un bonservisini almak istedi, Galatasaray 9 milyon Euro’da diretti. Bu sırada Maicon’un eşi Ursula, “Arabistan’a gitmek istemiyorum" restini çekince görüşmeler kesildi.

Suudlar son teklifi dün bir önceki gün getirdi. 3 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. G.Saray yine kabul etti. Ursula yine ayak diredi. Son gün ise bir yılda 4 milyon Euro kazanma şansı doğunca hem Maicon hem de eşi ikna oldu. Fakat evraklar yetişmediği için transfer iptal oldu.

MAICON İÇİN SON UMUT SPORTING
Maicon’u gönderip Chelsea’nin kaptanı Gary Cahill’i almak için tüm şartları oluşturan G.Saray’da kartlar yeniden dağıldı… Dün Cahill ve menajerine “hazırız” diyen G.Saray şimdi Maicon’u isteyen Sporting’in yapacağı teklifi beklemeye geçti. İngiliz oyuncudan süre istendi. (Fotospor)

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
G.Saray'dan 4 bomba birdenG.Saray'dan 4 bomba birden
Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıBafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maicon Galatasaray sporting lizbon al hilal gary cahill chelsea

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maicon için son bir umut

Maicon için son bir umut

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Stoke City teknik direktörü Gary Rowett Badou Ndiaye'nin ayrılığını doğruladı

Stoke City teknik direktörü Gary Rowett Badou Ndiaye'nin ayrılığını doğruladı

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda!

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.