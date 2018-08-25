Maicon için son bir umut

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, daha önce 5.5 milyon Euro’ya Maicon’un bonservisini almak istedi, Galatasaray 9 milyon Euro’da diretti. Bu sırada Maicon’un eşi Ursula, “Arabistan’a gitmek istemiyorum" restini çekince görüşmeler kesildi.

Suudlar son teklifi dün bir önceki gün getirdi. 3 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. G.Saray yine kabul etti. Ursula yine ayak diredi. Son gün ise bir yılda 4 milyon Euro kazanma şansı doğunca hem Maicon hem de eşi ikna oldu. Fakat evraklar yetişmediği için transfer iptal oldu.

MAICON İÇİN SON UMUT SPORTING

Maicon’u gönderip Chelsea’nin kaptanı Gary Cahill’i almak için tüm şartları oluşturan G.Saray’da kartlar yeniden dağıldı… Dün Cahill ve menajerine “hazırız” diyen G.Saray şimdi Maicon’u isteyen Sporting’in yapacağı teklifi beklemeye geçti. İngiliz oyuncudan süre istendi. (Fotospor)

