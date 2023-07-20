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Son dakika: Galatasaray, transferi bitiriyor! Mauro Icardi'yi beklerken, yeni takımında tek maça çıkmadan Cedric Bakambu geliyor...

20.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda ünvanını korumak için hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin imzası beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın sağlık durumundaki problem nedeniyle transfer bekletilirken, rota Cedric Bakambu'ya çevrilmişti. Kongolu futbolcu için son aşamaya gelindi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılılar, transferde sıcak bir gelişme yaşadı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferini Wanda Nara'nın sağlık durumu nedeniyle beklemeye alan Galatasaray, alternatiflere yönelmişti.

BAKAMBU'DA DEVREYE ERDEN TİMUR GİRDİ

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Olympiakos ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a bedelsiz olarak transfer olan Cedric Bakambu için devreye Erden Timur girdi.

Fanatik'in haberine göre ailevi sebepler nedeniyle yeni takımında tek maça çıkmadan ayrılık kararı alan Kongolu yıldız için Erden Timur, özel uçakla Amsterdam'a gitti.

KISA SÜREDE İMZAYI ATACAK

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Al Nasr ile sözleşme feshi konusunu hızlı bir şekilde çözen Bakambu'nun önünde herhangi bir engel kalmadı.

Yıldız futbolcunun içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Galatasaraylı yapacak olan imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Olympiakos ile 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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