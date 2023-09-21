Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Borussia Dortmund'dan genç futbolcuyla imza...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve 1 puanı hanesine yazdırmıştı. Öte yandan transfer döneminin kapanmasına rağmen Cimbom'da imzalar devam ediyor.

Galatasaray, Borussia Dortmund'un U-19 takımında forma giyen Gökdeniz Gürpüz'ün bonservisinin alındığını resmen açıkladı.

Sarı - kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki futbolcu için 220 bin euroluk bir bonservis bedeli ödendiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

