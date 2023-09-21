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Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Borussia Dortmund'dan genç futbolcuyla imza...

21.09.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, Borussia Dortmund U-19 takımından Gökdeniz Gürpüz'ün transferi için anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Cimbom ayrıca oyuncunun maliyetini de duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve 1 puanı hanesine yazdırmıştı. Öte yandan transfer döneminin kapanmasına rağmen Cimbom'da imzalar devam ediyor.

Galatasaray, Borussia Dortmund'un U-19 takımında forma giyen Gökdeniz Gürpüz'ün bonservisinin alındığını resmen açıkladı.

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Sarı - kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki futbolcu için 220 bin euroluk bir bonservis bedeli ödendiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

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