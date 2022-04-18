Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tarihi transfer savaşı! Elneny ve Muriqi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sonuna yaklaşılırken transfer haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. İki dev kulüp; Fenerbahçe ve Galatasaray, iki oyuncunun transferinde büyük bir yarışa girdi. İşte haberin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentilerinin oldukça altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, saha içindeki rekabetlerini saha dışına taşıyor.

ELNENY VE MURIQI

İki kulüp, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny ve Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi için harekete geçti.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ DEVREDE

İngiliz basınının haberine göre; Arsenal ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek olan Elneny için birçok Avrupa kulübü devreye girdi.

EN İSTEKLİ KULÜPLER

Bu kulüpler arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mısırlı futbolcuyu transfer etmek için en istekli olan kulüpler olduğu ifade edildi.

ELNENY KARARINI VERMEDİ

Elneny'nin ise henüz kararını vermediği ve geleceğini sezon sonunda belirleyeceği aktarıldı.

"GALATASARAY DA TEMASA GEÇTİ"

İtalyan basınının haberine göre ise ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'ya kiralık olarak giden Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da temasa geçti.

"SÜPER LİG'E GERİ DÖNECEK"

Haberin devamında, "Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönecek. Hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray, onu istiyor." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON VEDAT MURIQI

Vedat Muriqi bu sezon İtalya ve İspanya'da toplam 26 maça çıktı. 26 müsabakada 3 gol 2 asist katkısı sunan Kosovalı golcü performansı ile hayal kırıklığına sebep oldu.



