Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...

Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce birçok yerli isimde olduğu gibi yaz transfer döneminde de yine karşı karşıya gelecek. Daha önce Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri Fenerbahçe kapmıştı. Galatasaray ise Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Son dakika bilgisine göre G. Saray'dan sürpriz bir hamle geliyor.

SON DAKİKA: BİR TÜRLÜ SÖZLEŞME UZATMAYA YANAŞMIYOR! GALATASARAY TAKİPTE

Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ediyor. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 19 kez Süper Lig'de maça çıktı ve iki gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de beş maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, hem sağ bek hem sol bek hem sağ açık hem de sol kanatta forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

NEC Nijmeyen altyapısında yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 30 Haziran 2022'de sözleşemesi bitecek 1999 doğumlu oyuncu henüz sarı lacivertlilerle sözleşme uzatmadı. Güncel değeri 8 milyon € olan Ferdi Kadıoğlu, sürpriz bir şekilde sezon sonunda Galatasaray forması giyebilir.



