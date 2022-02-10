SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...

Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...

10.02.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Daha önce Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, sezon sonu için dev bir atak yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...

Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce birçok yerli isimde olduğu gibi yaz transfer döneminde de yine karşı karşıya gelecek. Daha önce Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri Fenerbahçe kapmıştı. Galatasaray ise Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Son dakika bilgisine göre G. Saray'dan sürpriz bir hamle geliyor.

SON DAKİKA: BİR TÜRLÜ SÖZLEŞME UZATMAYA YANAŞMIYOR! GALATASARAY TAKİPTE

Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ediyor. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 19 kez Süper Lig'de maça çıktı ve iki gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de beş maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, hem sağ bek hem sol bek hem sağ açık hem de sol kanatta forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

NEC Nijmeyen altyapısında yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 30 Haziran 2022'de sözleşemesi bitecek 1999 doğumlu oyuncu henüz sarı lacivertlilerle sözleşme uzatmadı. Güncel değeri 8 milyon € olan Ferdi Kadıoğlu, sürpriz bir şekilde sezon sonunda Galatasaray forması giyebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük sürpriz! Alex'in yanına gidiyor...Büyük sürpriz! Alex'in yanına gidiyor...
Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Trabzonspor çeyrek finalde

Trabzonspor çeyrek finalde

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Transferin son günü geri döndü! Futbolu bırakmıştı ama...

Transferin son günü geri döndü! Futbolu bırakmıştı ama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.