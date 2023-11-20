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Son dakika: 12 yıllık serüven sona erdi! Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı! 25 milyon euroluk anlaşma

20.11.2023 20:37 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. 12 yıl boyunca Nike ile birlikte çalışan sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi. Galatasaray, bu anlaşmadan 25 milyon euro net ödeme alacak.

Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon euro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.

25 MİLYON EURO!

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Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon euroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

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