Son dakika: Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Yazık, yarı emekli gibi!"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuş ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın öne geçtiği maçta mağlup olması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Spor yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için şok ifadeler kullandı.

İŞTE BÜYÜKA'NIN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI...

"SADECE FORMAYI KOYSAN 15. OLMAZ!"

Galatasaray takımında 15. sırada olacak bir kadro yok... Bu kadar kötü ve yetersiz bir kadro değil...

Gençleştirme ne kadar radikal yapılmış olursa olsun...

Usta futbolcu ihtiyacı ne kadar duyulursa duyulsun...

Rumen oyuncular hangi hayal kırıklığını yaratmış olursa olsun...

Hoca ne kadar yetersiz kalırsa kalsın...

Bu takım gene de 15. sırada olmaz...

Sahaya sadece formlarını koysanız, gene 15. olmaz...

Bu işte bir, hatta birden fazla yanlış var...

"YARI EMEKLİ GİBİ, YAZIK!"

"Galatasaray’dan giden Gomis ile Galatasaray’a yeniden gelen Gomis çok farklı... Zamanın acımasız ruhu belli ki, Gomis’de de ciddi yıpranmalar yaratmış... Gomis, Gaziantep maçındaki görüntüsü ile adeta “yarı emekli“ gibiydi... Kerem daha ne yapsın... Gomis’e maç boyu kaç top taşıdı, ayağına “al da at“ diye kaç orta yaptı... Öyle kontrol etmesi, sonra vurması gereken toplar değil... Tek vuruşun yeteceği paslar... Gomis, buna rağmen boş kaleye attığı golün dışında, Kerem‘in her ortasını, birini kaleci Günay karşıladı, diğerlerinin tamamını dışarıya vurdu... Hem de üç metreden - beş metreden... Kerem‘in emeğine de yazık, Galatasaray’a da..."

(Milliyet)



