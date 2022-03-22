Son dakika: Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Yazık, yarı emekli gibi!"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuş ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın öne geçtiği maçta mağlup olması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Spor yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için şok ifadeler kullandı.
Galatasaray takımında 15. sırada olacak bir kadro yok... Bu kadar kötü ve yetersiz bir kadro değil...
"Galatasaray’dan giden Gomis ile Galatasaray’a yeniden gelen Gomis çok farklı... Zamanın acımasız ruhu belli ki, Gomis’de de ciddi yıpranmalar yaratmış... Gomis, Gaziantep maçındaki görüntüsü ile adeta “yarı emekli“ gibiydi... Kerem daha ne yapsın... Gomis’e maç boyu kaç top taşıdı, ayağına “al da at“ diye kaç orta yaptı... Öyle kontrol etmesi, sonra vurması gereken toplar değil... Tek vuruşun yeteceği paslar... Gomis, buna rağmen boş kaleye attığı golün dışında, Kerem‘in her ortasını, birini kaleci Günay karşıladı, diğerlerinin tamamını dışarıya vurdu... Hem de üç metreden - beş metreden... Kerem‘in emeğine de yazık, Galatasaray’a da..."
(Milliyet)
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