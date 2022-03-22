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Son dakika: Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Yazık, yarı emekli gibi!"

22.03.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmuş ve oynanan oyun taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Spor yazarı Şansal Büyüka, sarı - kırmızılı takımın yıldız oyuncusu için çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Büyüka'nın Galatasaray yazısı...

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Yazık, yarı emekli gibi!"
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuş ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın öne geçtiği maçta mağlup olması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Spor yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için şok ifadeler kullandı.

İŞTE BÜYÜKA'NIN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI...

"SADECE FORMAYI KOYSAN 15. OLMAZ!"

Galatasaray takımında 15. sırada olacak bir kadro yok... Bu kadar kötü ve yetersiz bir kadro değil...

  • Gençleştirme ne kadar radikal yapılmış olursa olsun...
  • Usta futbolcu ihtiyacı ne kadar duyulursa duyulsun...
  • Rumen oyuncular hangi hayal kırıklığını yaratmış olursa olsun...
  • Hoca ne kadar yetersiz kalırsa kalsın...
  • Bu takım gene de 15. sırada olmaz...
  • Sahaya sadece formlarını koysanız, gene 15. olmaz...
  • Bu işte bir, hatta birden fazla yanlış var...

"YARI EMEKLİ GİBİ, YAZIK!"

"Galatasaray’dan giden Gomis ile Galatasaray’a yeniden gelen Gomis çok farklı... Zamanın acımasız ruhu belli ki, Gomis’de de ciddi yıpranmalar yaratmış... Gomis, Gaziantep maçındaki görüntüsü ile adeta “yarı emekli“ gibiydi... Kerem daha ne yapsın... Gomis’e maç boyu kaç top taşıdı, ayağına “al da at“ diye kaç orta yaptı... Öyle kontrol etmesi, sonra vurması gereken toplar değil... Tek vuruşun yeteceği paslar... Gomis, buna rağmen boş kaleye attığı golün dışında, Kerem‘in her ortasını, birini kaleci Günay karşıladı, diğerlerinin tamamını dışarıya vurdu... Hem de üç metreden - beş metreden... Kerem‘in emeğine de yazık, Galatasaray’a da..."

(Milliyet)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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