SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylı yıldızdan gelen açıklama taraftarları endişelendirdi! "Beni anlayacaklardır..."

Son dakika: Galatasaraylı yıldızdan gelen açıklama taraftarları endişelendirdi! "Beni anlayacaklardır..."

18.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey, birçok Avrupa devini peşine takmıştı. Sarı - kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız sağ bek, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. Boey'in açıklaması sonrasında Galatasaraylı taraftarları endişe sardı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarihinde 23. kez bu zaferi elde eden sarı - kırmızılılarda sağ bek oyuncusu Sacha Boey, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti.

AA-20230530-31288251-31288242-GALATASARAY_23_SAMPIYONLUGUNU_BASKENTTE_KAZANDI (Large)

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız futbolcu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"BENİ ANLAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

AA-20221015-29167041-29167031-YUKATEL_KAYSERISPORGALATASARAY (Large)

So Foot'a konuşan Boey; "Arsenal ve birçok kulüple anılıyorsun, ayrılacak mısın?" sorusuna, "Galatasaray'dayım ancak daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi sevindirici ve gurur verici. Hedefim Premier Lig, bakalım neler olacak." cevabını verdi.

AA-20230205-30181321-30181316-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Sacha Boey'in açıklaması, sarı - kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!
Kupa töreninde gerginlik!Kupa töreninde gerginlik!
Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''
Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey son dakika haberler arsenal galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto yaşında ak spor tot n dakika haberleri spor to hedefi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!

Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!

Sergen Yalçın, Perşembe günü Azerbaycan'a uçuyor iddiası! İşte son detaylar...

Sergen Yalçın, Perşembe günü Azerbaycan'a uçuyor iddiası! İşte son detaylar...

Türkiye rekorunu kırıp gidebilir! İşte bonservisi...

Türkiye rekorunu kırıp gidebilir! İşte bonservisi...

Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor!

Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.