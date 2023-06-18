Son dakika: Galatasaraylı yıldızdan gelen açıklama taraftarları endişelendirdi! "Beni anlayacaklardır..."

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarihinde 23. kez bu zaferi elde eden sarı - kırmızılılarda sağ bek oyuncusu Sacha Boey, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız futbolcu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"BENİ ANLAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

So Foot'a konuşan Boey; "Arsenal ve birçok kulüple anılıyorsun, ayrılacak mısın?" sorusuna, "Galatasaray'dayım ancak daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi sevindirici ve gurur verici. Hedefim Premier Lig, bakalım neler olacak." cevabını verdi.

Sacha Boey'in açıklaması, sarı - kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



