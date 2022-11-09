Son dakika: Galatasaraylılar hem üzülüp hem sevinecek! Cengiz Ünder transferinde Kerem plasesi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Cengiz Ünder transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Milli oyuncuyu kiralamak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar taktik değiştirdi ve Cengiz'in bonservisini almak için girişimlere başladı.

CENGİZ GELECEK, KEREM GİDECEK

Kerem'in düşük performansından dolayı takımdan ayrılmasında problem görmeyen Okan Buruk, Cengiz Ünder'in olası transferinde Kerem'i takas olarak kullandıracak. Marsilya'ya Kerem'i vermeyi düşünen sarı-kırmızılılar, buna karşılık bedelsiz olarak Cengiz Ünder'i isteyecek. Fransız devinin bu teklife ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.



