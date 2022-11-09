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Son dakika: Galatasaraylılar hem üzülüp hem sevinecek! Cengiz Ünder transferinde Kerem plasesi...

09.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bir süredir Cengiz Ünder'i renklerine katmak için mesai harcayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncuyu transfer ederek şampiyonluk yolunda daha da iddialı konuma gelmek isteyen sarı-kırmızılılar girişimlerini hızlandırdı. Marsilya'da Igor Tudor'un gözüne bir türlü giremeyen Cengiz Ünder'i ilk önce kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray fikir değiştirdi.

Son dakika: Galatasaraylılar hem üzülüp hem sevinecek! Cengiz Ünder transferinde Kerem plasesi...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Cengiz Ünder transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Milli oyuncuyu kiralamak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar taktik değiştirdi ve Cengiz'in bonservisini almak için girişimlere başladı.

CENGİZ GELECEK, KEREM GİDECEK

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Kerem'in düşük performansından dolayı takımdan ayrılmasında problem görmeyen Okan Buruk, Cengiz Ünder'in olası transferinde Kerem'i takas olarak kullandıracak. Marsilya'ya Kerem'i vermeyi düşünen sarı-kırmızılılar, buna karşılık bedelsiz olarak Cengiz Ünder'i isteyecek. Fransız devinin bu teklife ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.


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