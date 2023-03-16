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Son dakika: Galatasaraylılar, İtalya'dan gelen haberle şaşkına döndü! 'Okan Buruk, üç futbolcusuyla birlikte yeni sezonda dünya devinin başına geçecek!'

16.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan ve 9 puanlık farkla liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlasa da daha sonra vites arttıran ve son 14 maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Okan Buruk için İtalya'dan gelen iddia, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaraylılar, İtalya'dan gelen haberle şaşkına döndü! 'Okan Buruk, üç futbolcusuyla birlikte yeni sezonda dünya devinin başına geçecek!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. Ligdeki son 14 maçının hepsini kazanan ve bunu başaran ilk takım olma unvanına erişen sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalya Ligi Serie A'da teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi'nin yaptığı Inter, şampiyonluk yarışından uzaklaşmış ve lider Napoli'nin oldukça gerisinde kalarak beklentileri karşılayamamıştı.

Ülke basınında sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Inzaghi ile sezon bitiminde yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Inter Live'ın haberine göre Inzaghi'nin takımdan ayrılması halinde yerine gelmesi beklenen en güçlü aday Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk...

Bu iddianın ardından gündeme flaş bir haber daha geldi ve Buruk'un Galatasaray'dan 3 futbolcusunu da Inter'e getireceği kaydedildi.

Deneyimli çalıştırıcının Inter'in başına geçmesi halinde Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katacağı ifade edildi.

Galatasaray ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Inter ile bağım var. Her teknik adam, böyle büyük takımlarda yer almak ister." ifadelerini kullanmıştı.

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