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Son dakika: Galatasaraylılar, Okan Buruk'u paylaşıyor! Maç başlamadan röportaj esnasında...

07.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımının başında ilk resmi maçına çıkarken, karşılaşma öncesinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Buruk, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen flaş röportajda kendisini karşılayan muhabire esprili bir dille takıldı.

Son dakika: Galatasaraylılar, Okan Buruk'u paylaşıyor! Maç başlamadan röportaj esnasında...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; takımının başında ilk kez resmi bir müsabakada görev yaparken, maç öncesinde ilginç bir an yaşandı.

MUHABİRE ESPRİLİ YAKLAŞIM

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde gerçekleştirilen flaş röportajda yayıncı kuruluş muhabirine takıldı.

"BEN DAHA KISA BİRİNİ GÖNDERSİNLER DEDİM"

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Röportaja gelen Okan Buruk, muhabirin kendisinden uzun olduğunu görünce gülerek "Ben daha kısa birini göndersinler dedim ama sen gelmişsin." ifadelerini kullandı.

Muhabir ise bu durumu gülerek karşıladı ve röportaja devam edildi.

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Galatasaray taraftarları, Okan Buruk'un muhabire esprili şekilde takılmasını sosyal medyada paylaştı.

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