Son dakika: Galatasaraylılar umutla bekliyordu! Hakan Çalhanoğlu ilk kez konuştu! Parçalı formayı giyecek mi?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın adı, geçtiğimiz sezonlarda Hakan Çalhanoğlu ile fazlasıyla anılıyordu. Sarı - kırmızılı takımı desteklediğini her zaman dile getiren başarılı futbolcu, ilerleyen süreçlerde Parçalı formayı giymek istediğini de ifade etmişti. Galatasaraylı taraftarların transferini beklediği milli yıldızdan geleceğine dair ilk açıklama geldi.

İTALYAN BASININA KONUŞTU

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Inter'de kalmayı istediğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan yıldız ismin adı, son dönemde Galatasaray ile sık sık anılmaya başlanmıştı.

Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

