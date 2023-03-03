SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylılar umutla bekliyordu! Hakan Çalhanoğlu ilk kez konuştu! Parçalı formayı giyecek mi?

Son dakika: Galatasaraylılar umutla bekliyordu! Hakan Çalhanoğlu ilk kez konuştu! Parçalı formayı giyecek mi?

03.03.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da Inter formasını terleten milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiriyordu. Bir gün sarı - kırmızılı formayı giymek istediğini zaman zaman ifade eden yıldız futbolcudan geleceğiyle ilgili ilk kez açıklama geldi. Galatasaraylı taraftarların transferini merakla beklediği oyuncu, Inter'de mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini söyledi. İşte Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar...

Son dakika: Galatasaraylılar umutla bekliyordu! Hakan Çalhanoğlu ilk kez konuştu! Parçalı formayı giyecek mi?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın adı, geçtiğimiz sezonlarda Hakan Çalhanoğlu ile fazlasıyla anılıyordu. Sarı - kırmızılı takımı desteklediğini her zaman dile getiren başarılı futbolcu, ilerleyen süreçlerde Parçalı formayı giymek istediğini de ifade etmişti. Galatasaraylı taraftarların transferini beklediği milli yıldızdan geleceğine dair ilk açıklama geldi.

İTALYAN BASININA KONUŞTU

thumbs_b_c_ecd014ece1128b2ebc32a484ee673ab8

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

thumbs_b_c_ad6803979e4a324ee98aa46630a0c9a9

Inter'de kalmayı istediğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_a395dc62774698fb6f72e7aca496e9c6

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan yıldız ismin adı, son dönemde Galatasaray ile sık sık anılmaya başlanmıştı.

Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray durmuyor! Dünya yıldızlarına bir yenisi daha ekleniyorGalatasaray durmuyor! Dünya yıldızlarına bir yenisi daha ekleniyor
Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'
Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''
Anahtar Kelimeler:
transfer Internazionale Hakan Çalhanoğlu son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor! İşte detaylar

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor! İşte detaylar

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Mafya, Lionel Messi'nin peşinde!

Mafya, Lionel Messi'nin peşinde!

Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik!

Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik!

Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!

Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!

Balotelli'ye yapılan hareket İsviçre'yi karıştırdı!

Balotelli'ye yapılan hareket İsviçre'yi karıştırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.