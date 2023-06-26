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Son dakika: Galatasaraylıların gözü kulağı bu transferde! Mauro Icardi'nin menajeri konuştu! İşte son durum...

26.06.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kazanılan zaferde attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Arjantinli yıldızın bonservisi için görüşmeler sürüyordu. Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaraylıların gözü kulağı bu transferde! Mauro Icardi'nin menajeri konuştu! İşte son durum...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun geleceği merak ediliyordu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Adı birçok kulüple anılan Arjantinli golcüyle ilgili menajeri Elio Letterio Pino'dan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

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TRT Spor'a konuşan Pino, "Galatasaray'la görüşmelerde şu anlık anlaşmaya yakın değiliz. Henüz böyle bir şey söz konusu değil. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor." açıklamasını yaptı.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

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Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklife rağmen Türkiye’de kalmaya daha sıcak bakan Arjantinli golcü için Galatasaray son teklifini iletti.

Galatasaray'da bu sezon 26 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.


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