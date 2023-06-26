Son dakika: Galatasaraylıların gözü kulağı bu transferde! Mauro Icardi'nin menajeri konuştu! İşte son durum...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun geleceği merak ediliyordu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adı birçok kulüple anılan Arjantinli golcüyle ilgili menajeri Elio Letterio Pino'dan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

TRT Spor'a konuşan Pino, "Galatasaray'la görüşmelerde şu anlık anlaşmaya yakın değiliz. Henüz böyle bir şey söz konusu değil. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor." açıklamasını yaptı.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklife rağmen Türkiye’de kalmaya daha sıcak bakan Arjantinli golcü için Galatasaray son teklifini iletti.

Galatasaray'da bu sezon 26 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.



