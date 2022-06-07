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  4. Son dakika: Gareth Bale transferi için Türkiye'den İngiltere'ye uçtu!

Son dakika: Gareth Bale transferi için Türkiye'den İngiltere'ye uçtu!

07.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Gareth Bale'in yeni takımı merak ediliyordu. İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin sahibi Mehmet Dalman, transferi bitirmek için Türkiye'den İngiltere'ye uçtu. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika: Gareth Bale transferi için Türkiye'den İngiltere'ye uçtu!
Gareth Bale

Gareth Bale

GLR Galler
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Cardiff City, Galler kaptanı Gareth Bale'in transferi için harekete geçti. Championship ekibinin sahibi Türk iş insanı Mehmet Dalman, girişimler için İngiltere'ye uçtu. BBC'nin haberine göre, Cardiff maaşında yüklü bir indirime sıcak bakabilecek olan Bale'i ikna etmek için çaba harcıyor.

EĞER 'EVET' DERSE...

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Cardiff doğumlu yıldız isim Southampton, Tottenham ve Real Madrid'de forma giydi. İspanya'da haftalık 600 bin sterlin kazanan Gareth Bale'in Cardiff'e 'Evet' demesi halinde maaşında kesintiye gitmesi bekleniyor.

DİĞER SEÇENEKLERİ

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Haberde Bale'in Tottenham'a dönüş veya MLS ekiplerinden birine transfer olması diğer seçenekler olarak belirtildi.

5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR

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İspanya'da dokuz yıl geçirdikten sonra Real Madrid'den ayrılan 32 yaşındaki Bale, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

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Yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün Ukrayna maçında serbest vuruştan attığı golle Galler'i 64 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdı.

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