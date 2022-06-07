Son dakika: Gareth Bale transferi için Türkiye'den İngiltere'ye uçtu!

Cardiff City, Galler kaptanı Gareth Bale'in transferi için harekete geçti. Championship ekibinin sahibi Türk iş insanı Mehmet Dalman, girişimler için İngiltere'ye uçtu. BBC'nin haberine göre, Cardiff maaşında yüklü bir indirime sıcak bakabilecek olan Bale'i ikna etmek için çaba harcıyor.

EĞER 'EVET' DERSE...

Cardiff doğumlu yıldız isim Southampton, Tottenham ve Real Madrid'de forma giydi. İspanya'da haftalık 600 bin sterlin kazanan Gareth Bale'in Cardiff'e 'Evet' demesi halinde maaşında kesintiye gitmesi bekleniyor.

DİĞER SEÇENEKLERİ

Haberde Bale'in Tottenham'a dönüş veya MLS ekiplerinden birine transfer olması diğer seçenekler olarak belirtildi.

5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR

İspanya'da dokuz yıl geçirdikten sonra Real Madrid'den ayrılan 32 yaşındaki Bale, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün Ukrayna maçında serbest vuruştan attığı golle Galler'i 64 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdı.

