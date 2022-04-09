Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçında inanılmaz an! Kale ağzında...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Trabzonspor, çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. İki takım da karşılıklı pozisyonlarla birbirlerini yoklarken, bordo - mavili takımın kaçırdığı golü görenler, gözlerine inanamadı. İşte o anın detayları...

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BİR AN

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gaziantep FK kalesinde yaşanan pozisyon ise futbol sahalarında ender görülen cinstendi.

ÖNCE DİREK SONRA GÜNAY

Gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan gelen Edin Visca'nın ortasında altı pasta topla buluşan Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluşmadı. Danimarkalı yıldızın şutu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.

"GERÇEK MİYDİ?"

Pozisyonu izleyenler ise adeta gözlerine inanamadı ve sosyal medyada "Bu gol nasıl kaçar? Az önce izlediğimiz şey gerçek miydi?" yorumlarında bulundular.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır



