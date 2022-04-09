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Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçında inanılmaz an! Kale ağzında...

09.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı müthiş bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşmada bordo - mavili ekibin Cornelius ile kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu. Danimarkalı yıldızın altı pas içerisinden yaptığı kafa vuruşu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.

Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçında inanılmaz an! Kale ağzında...
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Trabzonspor, çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. İki takım da karşılıklı pozisyonlarla birbirlerini yoklarken, bordo - mavili takımın kaçırdığı golü görenler, gözlerine inanamadı. İşte o anın detayları...

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BİR AN

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gaziantep FK kalesinde yaşanan pozisyon ise futbol sahalarında ender görülen cinstendi.

ÖNCE DİREK SONRA GÜNAY

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Gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan gelen Edin Visca'nın ortasında altı pasta topla buluşan Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluşmadı. Danimarkalı yıldızın şutu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.

"GERÇEK MİYDİ?"

Pozisyonu izleyenler ise adeta gözlerine inanamadı ve sosyal medyada "Bu gol nasıl kaçar? Az önce izlediğimiz şey gerçek miydi?" yorumlarında bulundular.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Andreas Cornelius
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