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Gerard Pique, Shakira'yı aldattı

02.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, sansasyonel bir olayla gündeme geldi! Ünlü sanatçı Shakira ile 12 yıldır birlikte olan Katalan futbolcunun eşini aldattığı ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; Shakira, Pique'yi suçüstü yakaladı ve ayrılık kararı aldı.

Gerard Pique, Shakira'yı aldattı
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika haberleri: İspanya devi Barcelona'nın kaptanlığını yapan Gerard Pique, yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattı! İlişkileriyle birçok kişinin gözdesi olan çift hakkında ortaya atılan iddia dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

BOŞANIYORLAR

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El Periodico'nun haberine göre; Aldatıldığını öğrenen ve küplere binen Shakira, Gerard Pique'den boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma hazırlığı yaptıkları belirtildi. Ayrıca Shakira, yanlarında Pique olmadan mayıs ayında çocukları Milan ve Sasha ile birlikte iki kez İbiza’ya tatile gitmiş, bu gelişmenin ardından ayrılık iddiaları güç kazanmıştı.

"ÖZEL ODALARDA YAKALANDI"

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Haberde; tecrübeli futbolcu Pique'nin Barcelona gecelerinde birçok kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla birlikte olurken, Shakira'ya yakalandığı öne sürüldü.

ŞARKISI GÖNDERME Mİ?

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Öte yandan Shakira’nın nisan sonunda Rauw Alejandro ile birlikte yayınladığı ”Te Felicito” (Tebrikler) şarkısının Pique’ye bir gönderme olabileceği ifade edildi.

Şarkıda geçen sözler şöyle;

"Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım ; beni uyardılar, ama dinlemedim; seninkinin yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Shakira Aldatma son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
şakiranın aldatıldığı bu dünyada seni harcarlar hatceeeeee
Akıllıııı olllll hattttcaaaaa
Shakira aldatilacak kadın mı ne ararsan var be

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