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Son dakika: 'Geri döndü!' Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan taraftarları sevindiren haber! '4-5 hafta sahalardan uzak' iddiası vardı ama...

29.03.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve değişiklik hakkının dolması nedeniyle sahada kalan Enner Valencia'nın ise son durumu belli oldu. Sahalardan 4-5 hafta aralığında uzak kalacağı öne sürülen Ekvadorlu yıldız, gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Geri döndü!' Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan taraftarları sevindiren haber! '4-5 hafta sahalardan uzak' iddiası vardı ama...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde Alanyaspor karşısında sakatlanan Enner Valencia'nın son durumu ise merak ediliyordu.

'4-5 HAFTA OLMAYACAK' İDDİALARI

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Sahalardan 4-5 hafta aralığında uzak kalacağı iddia edilen Ekvadorlu yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DE DERBİ HAZIRLIKLARI

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ENNER VALENCIA GERİ DÖNDÜ

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Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Enner Valencia ise sakatlığını atlattı ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.


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