SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Son dakika: Gol düellosunu İsviçre kazandı! Tansiyonun yüksek olduğu maçta Sırbistan'ı deviren İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldı...

Son dakika: Gol düellosunu İsviçre kazandı! Tansiyonun yüksek olduğu maçta Sırbistan'ı deviren İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldı...

03.12.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ve sürprizler devam ediyor. G Grubu'nun 3. ve son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kazananın gruptan çıkacağı müsabaka yüksek tansiyon içerisinde geçerken, futbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf İsviçre oldu ve son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise Dünya Kupası'na veda etti.

Son dakika: Gol düellosunu İsviçre kazandı! Tansiyonun yüksek olduğu maçta Sırbistan'ı deviren İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor! G Grubu'nun son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ve tansiyonda oynanan karşılaşmada büyük bir mücadele sergilenirken tam bir gol düellosu yaşandı. Futbolseverleri ekrana kilitleyen maçta kazanan taraf İsviçre oldu.

Stadyum 974'te oynanan müsabaka, İsviçre'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 26. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

İSVİÇRE TURLADI, SIRBİSTAN VEDA ETTİ

2022-12-02T192737Z_142094489_UP1EIC21I1ZOX_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten İsviçre, G Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu. Turnuvayı galibiyet alamadan kapatan Sırbistan ise 1 puanda kaldı ve son basamakta yer alarak Dünya Kupası'na veda etti.

SHAQIRI YAZDI, İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ

2022-12-02T192651Z_285586222_UP1EIC21I0POT_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

Karşılaşmanın 20. dakikasında gelişen İsviçre atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Xherdan Shaqiri, sert ve düzgün bir vuruş yaparak sol köşeden topu ağlarla buluşturdu. Bu golle İsviçre 1-0 öne geçti.

SIRBİSTAN 6 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

2022-12-02T193614Z_1657636519_UP1EIC21IGBR3_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

Sırbistan'ın İsviçre'ye yanıtı gecikmedi ve 26. dakikada sol kanattan gelen Dusan Tadic'in İsviçre ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aleksandar Mitrovic, şık bir kafa vuruşu yaparak takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

VLAHOVIC, SIRBİSTAN'I ÜSTÜNLÜĞE TAŞIDI

2022-12-02T200412Z_773728197_UP1EIC21JQVVP_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

Sırbistan bu kez 35. dakikada yine Dusan Tadic ile atak geliştirdi. Yıldız futbolcunun ara pasında topla buluşan Dusan Vlahovic, zor pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Sırbistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İSVİÇRE, SOYUNMA ODASINA BERABERLİKLE GİTTİ

2022-12-02T200237Z_1223757181_UP1EIC21JOBVO_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

Müsabakanın 44. dakikasında organize şekilde gelişen İsviçre atağında sağ kanatta topla buluşan Silvan Widmer, bekletmeden ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Breel Embolo tek vuruşla ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

2022-12-02T201835Z_1516779489_UP1EIC21KEVYB_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-SRB-SWI-REPORT

İlk yarıdaki gol yağmuru, etkisini ikinci yarının hemen başında da gösterdi. 48. dakikada mükemmel bir atak geliştiren İsviçre'de Xherdan Shaqiri'nin ceza sahasına gönderdiği topa tek dokunuş yapan Ruben Vargas, boş pozisyondaki Remo Freuler'i gördü. Freuler ise sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmadı ve İsviçre sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...
Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!
Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezasıOyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan İsviçre Xherdan Shaqiri son dakika haberler dünya kupası son dakika haberleri atan dakika haberleri ak erden n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!

Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Uruguay Dünya Kupası'ndan elendi, ortalık fena karıştı!

Uruguay Dünya Kupası'ndan elendi, ortalık fena karıştı!

Serdar Aziz bombaladı! Pereira ve Galatasaray...

Serdar Aziz bombaladı! Pereira ve Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.