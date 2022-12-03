Son dakika: Gol düellosunu İsviçre kazandı! Tansiyonun yüksek olduğu maçta Sırbistan'ı deviren İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor! G Grubu'nun son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ve tansiyonda oynanan karşılaşmada büyük bir mücadele sergilenirken tam bir gol düellosu yaşandı. Futbolseverleri ekrana kilitleyen maçta kazanan taraf İsviçre oldu.

Stadyum 974'te oynanan müsabaka, İsviçre'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 26. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

İSVİÇRE TURLADI, SIRBİSTAN VEDA ETTİ

Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten İsviçre, G Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu. Turnuvayı galibiyet alamadan kapatan Sırbistan ise 1 puanda kaldı ve son basamakta yer alarak Dünya Kupası'na veda etti.

SHAQIRI YAZDI, İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında gelişen İsviçre atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Xherdan Shaqiri, sert ve düzgün bir vuruş yaparak sol köşeden topu ağlarla buluşturdu. Bu golle İsviçre 1-0 öne geçti.

SIRBİSTAN 6 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Sırbistan'ın İsviçre'ye yanıtı gecikmedi ve 26. dakikada sol kanattan gelen Dusan Tadic'in İsviçre ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aleksandar Mitrovic, şık bir kafa vuruşu yaparak takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

VLAHOVIC, SIRBİSTAN'I ÜSTÜNLÜĞE TAŞIDI

Sırbistan bu kez 35. dakikada yine Dusan Tadic ile atak geliştirdi. Yıldız futbolcunun ara pasında topla buluşan Dusan Vlahovic, zor pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Sırbistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İSVİÇRE, SOYUNMA ODASINA BERABERLİKLE GİTTİ

Müsabakanın 44. dakikasında organize şekilde gelişen İsviçre atağında sağ kanatta topla buluşan Silvan Widmer, bekletmeden ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Breel Embolo tek vuruşla ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İlk yarıdaki gol yağmuru, etkisini ikinci yarının hemen başında da gösterdi. 48. dakikada mükemmel bir atak geliştiren İsviçre'de Xherdan Shaqiri'nin ceza sahasına gönderdiği topa tek dokunuş yapan Ruben Vargas, boş pozisyondaki Remo Freuler'i gördü. Freuler ise sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmadı ve İsviçre sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

