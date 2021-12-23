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  4. Son dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! Takımdan ayrılacak mı?...

Son dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! Takımdan ayrılacak mı?...

23.12.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçı sonrasında konuştu. Karşılaşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Karaveli, maç sonunda verdiği röportajla gündem oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de maç sonrası yaptığı konuşmada Önder Karaveli ile devam edeceklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! Takımdan ayrılacak mı?...

Son dakika: Siyah-beyazlı ekipte 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçında alınan 3 puandan sonra gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle duygulanan Karaveli, saha ortasında duygusal anlar yaşadı...

"GÜZEL AMA ZOR ANLAR YAŞADIM"

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Taraftar sevgisi sayesinde ağladığını söyleyen Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Taraftarımızın sevgisi beni ağlatacaktı. Birkaç damla da geldi ama onları sildim. Güzel ama zor anlar yaşadım." dedi.

"ERSİN HEP BU KADAR İYİ OLMAYABİLİR"

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Beşiktaş'ın vazgeçmeyeceğinin altını çizen siyah - beyazlı hoca, "Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun aynı olmadığını düşünüyordum öyle de oldu. 3 maçtır takımlayım ve 3 maçta da ilk golü yedik. Çalışmamıza rağmen yine geriye düştük. Ama bir karakter oluşmaya başladı ya da bu karakteri yeniden yakaladık ve vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş hiç vazgeçmeyecektir. Ersin de bizi oyunda tuttu. İkinci gol de zamanla açısından iyi oldu. Çok pozisyon verdik, çok çalışmamız gerekiyor. Ersin hep bu kadar iyi olmayabilir. Çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA'NIN GİDİŞİNE ÜZÜLDÜM"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılışıyla ilgili konuşan Çebi, "Bizler bir şeyleri idare ediyoruz. Bizlerin tedbirli olması lazım. Sergen Hoca giderken ben çok üzüldüm. Hocamız, bizim aldığımız kupaların altında ismi olan bir teknik direktördür." dedi.

"2-3 SENE DEVAM ETSİN"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız gerekiyor. Böyle de devam edecektir. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal, beyefendi, asil bir duruşu var. Benim için, Beşiktaş için şanstır. Allah yolunu açık etsin. Neden sezon sonu olsun? İyiyse, her şey iyi gidiyorsa, hoca mutluysa, başardıysak 2-3 sene devam etsin.Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomi, yapmamız gereken transferler, altyapıdan geleceklerle ilgili Önder Hoca'nın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum.Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım. Önce hocama yakışır bu işler. Şu anda Önder Hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri, kim olur, şu anda onu tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın, ona bu imkanı tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullanı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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