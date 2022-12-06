Son dakika: Gonçalo Ramos'tan hat-trick! Portekiz, Dünya Kupası'nda güle oynaya çeyrek finale çıktı! Seferovicli İsviçre turnuvaya veda etti...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunun son maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı, büyük bir mücadelenin sergilendiği ve izleyenleri saha içine kilitleyen maçta kazanan taraf Portekiz oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Portekiz'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 17, 51 ve 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2. dakikad Leao kaydetti. İsviçre'nin tek sayısı ise 58. dakikada Manuel Akanji'den geldi.

Bu skorun ardından Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran son ekip oldu. İsviçre ise turnuvaya veda etti. Portekiz'in çeyrek finaldeki rakibi ise İspanya'yı penaltılar sonucu eleyen Fas oldu.

GONÇALO RAMOS PERDEYİ MÜTHİŞ AÇTI

Karşılaşmanın 17. dakikasında İsviçre ceza sahasında topla buluşan Gonçalo Ramos, dar açıdan yaptığı vuruşla ağları sarstı ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

PEPE ÇOK İYİ YÜKSELDİ, PORTEKİZ 2'Yİ BULDU

Müsabakanın 33. dakikasında Portekiz'in kazandığı kornerde topun başına Bruno Fernandes geçti. Yıldız ismin yaptığı ortaya iyi yükselen Pepe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.

GONÇALO RAMOS, İSVİÇRE'NİN UMUTLARINI YIKTI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Portekiz'in 51. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Diogo Dalot'un içeriye çevirdiği topa tek dokunuş yapan Gonçalo Ramos, kalecinin bacak arasından topu geçirdi ve takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.

PORTEKİZ DURMADI: GUERREIRO VE 4-0!

Maçın 55. dakikasında gelişen Portekiz kontraatağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gonçalo Ramos, sol taraftan içeriye giren Raphael Guerreiro'yu gördü. Ramos'tan aldığı pas sonrasında vuruşunu yapan Guerreiro, Portekiz'i 4-0 öne geçirdi.

AKANJI, FARKI 3'E İNDİRDİ

En azından 1 gol bulmak için ataklarını sıklaştıran İsviçre, 58. dakikada bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top, arka direkteki Akanji'nin önüne düştü ve deneyimli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek farkı 3'e indiren golü attı.

HAT-TRICK: GONÇALO RAMOS!

Karşılaşmada muhteşem bir performans gösteren Gonçalo Ramos, 67. dakikada Joao Felix'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve hat-trick yaparak durumu 5-1'e getirdi.

SON SÖZÜ LEAO SÖYLEDİ

Mücadelenin 90+2. dakikasında topla buluşan Rafael Leao, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı sağına çekip vurdu ve harika bir gol atarak Portekiz'i 6-1'lik üstünlüğe taşıdı.

PEPE, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Portekiz'in 2. golünü kaydeden Pepe, Dünya Kupası tarihinde bir eleme turu maçında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

RONALDO, 14,5 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı. 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi. Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı. Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.

