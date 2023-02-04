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Son dakika: Gözler bugündeydi! Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş açıklamalar...

04.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de gözler bugündeydi! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor maçı ve sonrasında yaşananların ardından bugün düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç konuşma yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Gözler bugündeydi! Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş açıklamalar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, YDK üyeleri ve Sarı-lacivertli kulüp üyeleri katıldı. Divan kurulu toplantısına yoğun bir katılım olurken, bir çok üye konuşmaları ayakta dinledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üyelere plaketlerini takdim ettikten sonra kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ...

"1 MAÇ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIZ"

"Konuşan herkese teşekkür ederim. Şu an bir dönüm noktasındayız. Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. 1 maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç, bardağı taşıran son damla olduğu için biraz üzerinde duracağız. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşananlar, yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur."

"YARIŞA ETKİ EDEN 5 PUAN"

"Sadece 2 maçı alalım. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı kaybedilen 2 puan. Yarışa etki eden 5 puan. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı alan takımız. Ne yönetim, ne hoca sesini çıkarmadı. Ersun Yanal döneminde şampiyonluğun en büyük adayıyken, 21 puanın 18'ini kaybettik. Hayatın olağan akışına karşı."

"BÖYLE BAŞKA KAÇ MAÇ VARDIR BİLMİYORUM"

"Tüm takımın neredeyse dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. Bir maçta hakem, yardımcı hakemler ve VAR'ın bu kadar çok kritik pozisyona kabul edilemez hataların yaşandığı başka kaç maç vardır bilmiyorum. Bu hataların hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine gerçekleşmiştir."

"NİYETLE ANLATILABİLECEK BİR DURUM!"

"Mert Hakan'ın golü bize göre yüzde 100 gol! Hiçbirimiz göremiyoruz ama VAR görüyor eli. Aynı VAR, hakemin gözünün önündeki penaltı pozisyonunu görmüyor. Bu, hakem performansıyla anlatılabilecek bir durum değil. Niyetle anlatılabilecek bir durumdur. Net gol olan bir pozisyonu el diye vermediler. Bunu görüyorsan, diğerlerini neden görmüyorsun? Görmek istemiyorlar, göremiyorlar değil! Bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor."

"NDIAYE'NİN MAÇI BİTİRMESİ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİLDİ"

"Ndiaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü bir tahammül gösterdiği için atılması gereken bir maçı kartsız tamamladı. Normal şartlarda yaptığı ihlallerden dolayı maçı bitirmesi söz konusu bile değildi."

"MALUM RAKİBİMİZE YAPILSAYDI..."

"Düşünsenize bu hatalar, malum rakibimize yapılsaydı neler olurdu? Rakibimiz aslında ilk yarıyı 9 kişi bitirmeliydi. Burada yaşananlar hakem hatası değildir."

"CESARET EDEMEDİLER"

"88. dakikadaki golümüzü iptal etmeye cesaret edemediler. Miha Zajc'ın pozisyonu geliyor sonra 110. dakikada, Fenerbahçe gol atıp, 3 puan alırsa endişesiyle bu faulü göz göre göre vermiyor."

"YENİ BİR ŞEY ÇIKTI"

"Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz, Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor."

Açıklamalar devam ediyor...

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